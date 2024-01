DALILA DRAGOJEVIĆ ŽIVI SVOJ NAJBOLJI ŽIVOT! Uživa u intimi sa dečkom, sve se dešava u Americi, isplivali SNIMCI

Mnogi muškarci pokušali su da osvoje Dalilino srce, ali je to za rukom pošlo upravo njenom momku, za kog je otkrila u mnogim video klipovima na društvenoj mreži tiktok da se zove Marko.

Prelepa voditeljka otputovala je u Ameriku kako bi za doček Nove godine bila sa njim, te na tiktoku skoro svakodnevno snima kako provodi dane preko okeana.

S tim u vezi, ona je objavila jedan video snimak na kom se može videti da su ona i Marko otišli na klizanje. Pred kraj samog video snimka, Dragojevićka je objavila i fotografiju na kojoj se njih dvoje ljube, te je jasno da je on osvojio njeno srce.

Takođe, ona je objavila video snimak na kom se njih dvoje voze, pevaju i štipaju jedno drugo za obraze, a ono što su mnogi primetili jeste da kada su zajedno, zaista su stalno nasmejani.

Jasno nam je da prelepa voditeljka uživa u ljubavi s Markom, a sudeći po njenim video snimcima, zajedno uživaju u ljubavi, tj. i on se zaljubio u nju, što je i poručio prilikom jednog video klipa. Naime, njih dvoje su sedeli u jednom luksuznom restoranu u Americi, kada im je stigla hrana, a Dalilu je zanimalo šta se nalazi na jednom od tanjira, te joj je on objasnio i dodao da mu je to samo predjelo.

To je samo predjelo ljubavi moja - rekao je Marko na snimku koji detaljnije možete pogledati ispod:

Kurir, preneo Lazar Stanušić / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152