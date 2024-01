"KADA SRETNEM MERLINA ON TAČNO ZNA KAD KO ŠTA JEDE U SARAJEVU!" Ado Gegaj: Estrada je bilo kultno mesto, emocija je bila FANTAZIJA

Jedna od najpopularnijih sarajevskih kafana bila je Estrada, koja se nalazila preko puta murala Mosta. Kako joj samo ime i kaže, u njoj su se okupljali najpoznatiji estradni umetnici tog vremena.

Jedan od onih čije je život utkan u zidove Estrade jeste pevač Ado Gegaj, koji je za Kurir televiziju evocirao uspomene na ovo kultno mjesto.

- Nije bezveze postavljen taj naziv tog kafića i to kultno mesto estrade. Znači, kad god ga pogledaš, vezano je za estradu i to je bilo kultno mesto gde sam ja voleo da dolazim da ga gledam. U meni je uvek bila ta emocija i ta želja za muzikom, da se ja nečim bavim. Osećao sam da bih mogao da se tu ja negde nađem. Bez obzira što me je hvalila porodica da imam nekog smisla i talenta za pevanje i sviranje. Kada sam počeo da sviram, imao sam bend koji je dobro radio po sarajevskim kafanama i onda naravno razmišljao gde ću da izlazim. Tifa je tu bio često, Bregović je navraćao, ekipa koja nije imala baš veze sa mojim nekim stilom i načinom života i pevanja i muzike koju sam voleo, ali sam voleo da ih vidim jer su oni ipak velika imena pop muzike. Dina Merlina i dan danas uvek srećem, nekako on tačno zna šta ko u Sarajevu kada jede, a ne ko šta radi - rekao je.

Potom je otkrio kako su izgledala druženja u kafani Estrada.

- Bila je drugačija atmosfera, bilo je malo nekog drugačijeg respekta, poštovanja, sada je malo rezervisano, malo je sad to drugačije. Emocija je bila fantazija i druženje je bilo fantastično.

Mnogi od onih koji su bili redovni posetioci Estrade svedočili su o tome da je bilo neophodno da biste zadržali renome u Raji, da se u kafiću moralo boraviti u udarnim terminima svakog dana između 12 i 15 časova te nakon 19 sati."

