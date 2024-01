DUNJA JOVANIĆ RASKINULA S BIZNISMENOM IZ DUBAIJA: Imućni Crnogorac nije je zadovoljio: "Muškarac mora da bude ULTRAUSPEŠAN"

Dunja Jovanić konačno je otvorila dušu pa i potvrdila navode da je već četiri meseca sama. Ona i Miloš Mandić su stavili tačku na svoju ljubav, ali su ostali u dobrim odnosima - štaviše, influenserka ga i dalje prati na Instagramu i među njima, kako naglašava, „nema zle krvi".

Upitana tokom gostovanja u jednom podkastu da li su raskinuli zbog neke

- Ne. To je jako čudno. Kad imaš vezu koja je onlajn, čudno je to što ti posle ne možeš da izađeš i kažeš ljudima: „To što mislite, nije tako". Vrlo je to škakljivo, ja sam neko ko nikada nije objavljivao takve stvari. Šta je zanimljivo, ljudi su mi govorili: „Jao, nikada te nisam videla da tako blistaš, ti si toliko zaljubljena", a istina je da sam bila zaljubljena i mnogo puta pre toga, samo što ljudi to nisu znali i onda su to čitali kao da sam uvek raspoložena.

- Ne znam koliko su ljudi svesni toga da od celog mog života ja pokazujem od 40 do 60 odsto. Ono što može da te povredi na momente jeste što ljudi žive u nekim uverenjima koje zapravo nemaju veze sa životom. Tako da mi je bilo vrlo izazovno i teško da prođem kroz to, napadnuta sa svih strana. Sećam se da mi je jedna devojka napisala: „Dunja, ti sad moraš da podeliš sa nama, jeste li vi zajedno ili niste? Mi imamo pravo da znamo". Ili mi ljudi priđu na ulici i nešto prokomentarišu tog tipa. Meni se u celoj toj situaciji pokazalo kao najlepše to što svi moji ljudi, koji su mi bliski, mi nisu postavili nijedno pitanje. Zato što me poznaju i zato što znaju da na takva pitanja ne odgovaram. Znaju da sam zatvorena osoba, da ne delim takve stvari, da ne volim da pričam o tome. Niko od bliskih ljudi me nije pitao, osim onih kojima sam ja samoinicijativno ispričala.

Potom, dotakla se i razloga zašto je rešila da prekine vezu o kojoj se dosta dosad pričalo i pisalo.

- Rekla bih samo da se tu skupilo više stvari, u smislu toga da volim svoju zemlju i da želim da živim ovde i da je vrlo varljivo da, kao uspešna žena, danas nađeš muškarca koji može da sedi u prvom redu i da ti aplaudira, da se ne takmiči. Nema veze nikakve sa njim, nego generalno kažem. Muškarac mora da bude ultra uspešan, kada to kažem ne mislim na novac, nego da bude zadovoljan. Uspešan je onaj čovek koji se vrati sa posla i zadovoljan je. Koji radi za određenu platu, ali zna da doprinosi, zna da je dobar u svom poslu i briga ga da li si ti poznata i koliko ti zarađuješ i ne pada mu na pamet da se sa tobom takmiči. Mora da ima mnogo samopouzdanja, da je prošao mnogo toga, mislim da je to srž svega - objasnila je, pa nešto zatim kazala:

- ...Nemam razloga da ga ne pratim na Instagramu, mi smo u super odnosu. Bukvalno se ništa veliko nije desilo, nego previše malih stvari. Shvatila sam koliko volim da sam ovde, koliko ne volim da sam stalno u avionu. To je bio jedan od presudnih faktora. Mislim da, otkad se sve to desilo, od septembra, četiri meseca se nisam smirila. Svuda mi se išlo. Ne u smislu da mi je neko to pre branio, nego u smislu da obožavam ovaj grad. To me je asociralo na to koliko zapravo volim svoj život i to što imam - izjavila je ona u podkastu „Sisterhood".

Podsetimo, ovaj atraktivni Crnogorac ranije je bio u vezi sa starletom Ivom Grgurić, te manekenkom Jelenom Šćepanović. U Dubaiju se bavi nekretninama.

