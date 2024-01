"MELINA DŽINOVIĆ MI JE ČUVALA SINA DOK SAM RADILA INTERVJU" Ljiljana o majčinstvu, stravičnom odricanju i borbi za bolje sutra

Ljiljana Stanišić bila je gošća sedme epizode podkasta "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put govorila o svom životu ali i poslovnim uspesima.

foto: Petar Aleksić

Godinama za estradu predstavlja strah i trepet, ali i za mnoge političare kao i javne ličnosti koje su bile deo njenih priča. Stanišićka slovi od samog starta za novinara ekskluzivca, nekoga ko vidi i čuje sve što drugi ne uspevaju.

Ljiljana je priznala drugu, surovu stranu novinarstva i progovorila o neprespavanim noćima, ali i majčinstvu koje je nije omelo da predano radi svoj posao i da svojoj deci uvek bude na dohvat ruke.

foto: Kurir

- Bilo mi je jako teško u početku. Sinovi su bili mali, ja sam morala da radim i zato sam ih svuda vodila svuda sa sobom. Više puta sam sebi rekla "Nikakva si majka". Bilo je mnogo odricanja. Dešavalo se da u dva sata noću čekam nekog političara ili neku drugu javnu ličnost iz nekog razloga jer istraživanje mora da se završi, a da ne bih bila razdvojena od dece vodila sam ih sa sobom. Nije mi bilo važno gde idem, važno mi je samo da su sa mnom. Recimo, jednom prilikom su spavali u kolima dok smo čekali ličnost da se pojavi - rekla je novinarka i dodala:

foto: Dragana Udovičić

- Znate kako, jedne godine, radili smo u Crnoj Gori. Bilo je to pre 11 godina, pošto moj mlađi sin ima 12-st godina. Svi mediji su bili radno na primorju. Naravno povela sam decu na more. Gde ja tu i oni. Melina Džinović je bila smeštena sa svojom decom u jednom hotelu. Čule smo se oko letnjeg intervjua. Povela sam sina i ona se žena oduševila što dete ide sa mnom. Kada smo nas dve završile sa razgovorom, ona me je pitala da mlađi sin ostane na bazenu jer su tu bila i njena deca. Pričuvala ga je kratko dok sam ja sa starijim sinom otišla da uradim drugi intervju - govorila je Ljiljana, a ceo intervju pogledajte na jutjubu Kurira.

