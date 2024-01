"KLJUKALI SU JE HORMONIMA, GOVORILI SU JOJ..." Jeziva ispovest Ljube Perućice o operaciji supruge: Kosu smo oboje izgubili

Ljuba Perućica, progovorio je o komplikacijama koje su se desile njegovoj supruzi u trudnoći, a koje su mogle biti kobne po nju, ali i bebu.

Ljuba je nedavno dobio sina, a njegova supruga, Katarina Kolozeus, operisala je benigni tumor tik pre trudnoće, ali drami tu nije bilo kraja.

- Ona je operisala benigni tumor, neku cistu na jajniku. To je sve na vreme urađeno, smanjila se mogućnosti da zatrudni, ali doktori kažu da, kada se operišu u tom prvom periodu, žene budu plodnije. Ona je morala da prima jedan hormon nakon operacije, taj hormon ne bi smeo da se prima ako je žena trudna, to se ne daje, ali su na konzilijumu rekli da mora da prima. Doktor je tako odredio, iako ona nije htela, imala je osećaj da to ne treba da radi. Taj hormon inače utiče na ženu u smislu da kada počne da prima hormon, žena ulazi u menopauzu i ne može da ostane trudna. Hvala Bogu, baš u tom periodu kada je primila prvi hormon, ona je ostala trudna i vidiš kako se čuda dešavaju. Rekao bih ljudima da ne odustaju nikada, nama su godinama govorili da ide na veštačku oplodnju, a mi smo bežali od toga, znali smo da ne treba siliti stvari, da sve treba da bude prirodno. Doktori su nam govorili da ulazimo u godine, mi smo razmišljali o tome kada su nas ubeđivali, ali nismo hteli - počeo je Perućica i dodao:

- Kada se sve to izdešavalo, ona ostane trudna i na svakom tom konzilijumu se žalila na razne stvari, a doktori su joj govorili: "Ma daj". Ona im je govorila da se ne oseća dobro, nadima se, stomak joj raste, oni su joj govorili da je zbog hormona. Prvi, drugi i treći mesec je tako bilo i posle tri meseca se na konzilijumu izvrištala, rekla im je da oseća da nije u redu, a jedna doktorka joj je rekla da puno jede, ona im je rekla da dva dana nije jela ništa, samo je vodu pila.

Perućica je potom otkrio i kakve komentare su dobijali od lekara.

- Kaća je pokazala stomak i jedna doktorka je rekla da želi da je pogleda. Kaća im je govorila da nešto raste u njoj, da ne prima hormon pomislila bi da je trudna, a ovako se plašila da nije tumor. Doktorka ju je pregledala i rekla da u njoj raste beba i to velika, četiri i po meseca. Tu je počela da plače i da vrišti, bila je ljuta na sve njih što nisu proveravali rezultate. Mi smo imali ogromnu strepnju jer taj hormon ne sme da se prima kada je žena trudna. Nikome nismo pričali, radili smo sve moguće i nemoguće testove, to je bio strašan stres. Na kraju te treće doze hormona koju je primila trebali li su da vide šta dalje. Oni su mislili da mora da se leči od steriliteta, ili vantelesna, a devojka trudna ispred njih. To iskustvo ne bih voleo nikome da se desi, to je stres. Zdrava žena, trudna, a ti je kljukaš nečim što ide direktno u stomak. Rezultati natalnog testa su bili loši, pa ih radi ponovo. To je bio ogroman stres, oboje smo izgubili pola kose zbog toga. Dok se nije rodio, moja žena se svakog dana molila Bogu, postili smo sredom i petkom. Svako veče je plakala i molila se Bogu da bude dobro. Kada smo videli da se rodio zdrav i prav, sreći nije bilo kraja - rekao je on za "Novu" u emisiji "Ispovest".

