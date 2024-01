"KEMIŠ I JA SKROZ GOLI, PREKRIVAMO SAMO INTIMU" Zorica progovorila o NEUMESNOJ ponudi: Evo ko je želeo MASNO da plati za ovo

Zorica Brunclik, progovorila je o fizičkom izlgedu, pa se prisetila jedne neumesne ponude koju je dobila od poznatog magazina "Plejboj", a reč je o naslovnici pomenutog magazina na kojem je trebala da osvane, zajedno sa suprugom.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja bih ovu moju glavu promenila za mnoge tuđe, ali niko neće da se menja! Nije da sam ja ružna, ali ja sam imala peh da se pojavim u vreme kad su se mnogo lepše pojavile - rekla je Zorica Brunclik, pa se prisetila neprijatne situacije kad je pogrešno shvatila ženu koja joj je nudila da se sa mužem nađe na naslovnoj "Plejboja".

foto: Kurir TV

- Imala sam naslovnih uvek, a što se tiče "Plejboja"... Miroljub i ja smo bili na nekom događaju, tu je bio direktor "Plejboja". Jedna žena je rekla da bi oni mnogo voleli da nas vide na naslovnoj. Pala sam sa stolice! Kroz glavu mi je prošlo - Miroljub go, ja gola ispred njega i držim kuče da bih sakrila, eto, neke delove. Smejala sam se do besvesti! Žena je posle objašnjavala da bi to sad bilo drugačije - istakla je pevačica za "Informer".

foto: Printscreen

Zorica je jednom prilikom govorila o kvalitetima svog supruga, poznatog estradnog umetnika, Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

- Uvek sam govorila da je Miroljub bolji čovek od mene, međutim sada u poslednje vreme mislim da sam ja bolji čovek od njega zato što je mene Bog nagradio njime! Kada dobijete takvu kompletnu ličnost, dobrog čoveka i čoveka na koga možete da računate, da se oslonite, da vam bude i mama i tata, muž, prijatelj i drug, ljubavnik i brat, e onda sam sigurno mnogo dobar čovek - izjavila je Zorica tada u emisiji "Iz profila".

