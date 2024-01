DANIJEL POPOVIĆ OD JEDNE PESME ZARADIO MILION MARAKA! Otkrio sve o fatalnoj devojci koja mu je promenila život: ŠOK DETALJI

Daniel Popović prisetio se za hrvatske medije, kako se svojevremeno Lepa Brena "naljutila" na njega zbog toga što je umesto nje otišao na Evroviziju, ali i kako mu se osvetila zbog toga.

- To nikada neću zaboraviti, snimanje spota za pesmu "Jugoslavenka". Bila je to "osveta malog Kineza". Oni su me malim helikopterom odveli na Durmitor i tamo su me spustili. Rekli su mi: "Mi samo preletimo, a ti maši i to je to". Međutim, njih nije bilo tri sata, ja računam, tu sam u divljini, tu su i vukovi i medvedi... Ščućurio sam se ispod nekog kamena i čekao hoće li se oni uopšte pojaviti i vratiti. Došli su nakon tri sata. Ja sam naravno od sreće kad sam video helikopter mahao, rekli su mi da sam baš dobro odglumio… Da osveta bude još bolja, spuštali su me niz litice, padine Crne Gore…Ja sam se tada nauživao straha…Nikada više me niko nije nagovorio da uđem u helikopter…Ona je kasnije u nekoj emisiji priznala da je to bila osveta...Breno, nisi otišla, žao mi je, bio sam bolji! - rekao je Popović.

Daniel je priznao i ko je čuvena "Džuli" iz istoimene pesme, s kojom je zaradio čak milion maraka!

- Džuli je bila jedna lepa devojka.Čudno, tada su mi prišli njeni roditelji i rekli da se sviđam njihovoj ćerki i da imam njihovu dozvolu da mogu da se zabavljam s njom. To je bilo dosta čudno, pogotovo jer su oni došli iz Nemačke. U ono vreme ja sam bio klinac od 17 godina, ali to mi je tada bila čast, jer su videli da sam okej, da sam dobar dečko. Tako smo se upoznali, zvala se Angela, jedna divna, krasna, lepa devojka. Zapravo Angela je bilo teško pevati, pa je tako postala Džuli - prisetio se Daniel u intervjuu za "Specijal Happy Show".

