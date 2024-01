LUTKICA POSVAĐALA DEČKA I NAJBOLJEG DRUGA! Papazjanija uoči Nove godine, BRUJI cela ČARŠIJA O NJIH DVOJE

Drage moje abronošice, pre svega, srećna vam Nova godina. Da i u 2024. budemo zajedno, da saznajemo, otkrivamo i uživamo u najsvežijim abrovima. Ja ću se potruditi, kao i do sada, da vam što više približim glavne aktere. A praznici su doneli nove škakljive teme. Pa da počnemo od najsvežijeg. Manekenka, zvaćemo je Lutkica, zavadila je dva najbolja druga. S jednim je bila u vezi, a drugi je bio slepo zaljubljen u nju. Lutkica je prava opasnica. Ona ćuti, o njoj se ništa ne zna i samo pravi haos. Pravi se ta da je naivna, da ništa ne zna, a privatno živi kako bi mnoge njene koleginice želele, ali nemaju hrabrosti za to. Evo o čemu se radi. Drug njenog partnera joj je prvog dana nove godine poslao kilometarsku poruku. Čovek je otvorio dušu i priznao joj koliko je želi, koliko o njoj sanja i mašta i kako ne može da podnese svog prijatelja s kojim se druži petnaest godina jer je Lutkica s njim u ljubavi. Ona je sve poruke pokazala dečku. Naravno, nastao je haos. Njih dvojica su se zavadili na krv i nož. Letelo je perje na sve strane. Mnogo je ružnih reči palo, a ona je bila ponosna što je napravila pometnju među prijateljima. Štaviše, ni jedan ni drugi njoj ništa nisu smeli da kažu u lice. Namazana je ta svim bojama i lako se izvukla. Naravno, raskinula je s dečkom, to joj je dobro došlo da ga se reši jer je dugo planirala da ga ostavi. Njoj sve brzo dosadi. Poznata je po tome da je kratko drže mamini i tatini sinovi. Lutkica voli jake muškarce, sada je nanišanila jednog, a videćemo šta će s njim da uradi.

Do tada da vam ispričam šta se dešava s glumicom i njenim ljubavnikom. Oboje su trenutno na planini. Zvaćemo je Jela. Odseli su u istom hotelu, ali u različitim sobama. Ipak, u isto vreme idu u restorane i na skijanje, ali se trude da prođu neopaženo. Nije im pošlo za rukom. Poljubili su se na stazi, a baš u tom trenutku je prošao moj kolega i video ih. Nažalost, nije mogao da ih uslika, ali nam je preneo informaciju koju je video svojim očima. Polako, dolijaće i oni kao i mnogi.

00:15 Proslava rođenja sina Miloša Bikovića