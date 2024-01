BROJKE GOVORE VIŠE OD HILJADU REČI! Voditelj "ELITE" Milan Milošević PRVI na skali po POPULARNOSTI, a ovo je i DOKAZ (FOTO)

Milan Milošević, voditelj popularnog rijaliti programa "Elita", definitivno, sudeći po brojkama spada u najpopularnije voditelje na našim prostorima.

U prilog tome da žari i pali i van malog ekrana govore i rezultati koje ostvaruje na društvenim mrežama!

Naime, pored toga što na Instagramu ima pravu armiju fanova koji prate svaki njegov korak, Milan je vrlo popularan i na TikToku.

U prilog tome najjasnijje govore pretrage, a njegove ime i prezime pretraživano je na ovoj platformi čak preko 57 miliona puta!

Podsetimo, voditelj je na početku otkrio da li ima neku neostvarenu želju koju bi voleo da ispuni u 2024. godini:

- Svakako je to rad na sebi, međutim najviše bih voleo da mi se jedna želja ostvari u naredne tri godine, a to je da se ostvarim u ulozi oca i sve više razmišljam o surogat majci. Od kako se Marija Šerifović osmelila na taj korak nekako me je razdrmala i probudila u meni taj neki očinski instinkt - rekao je Milan

