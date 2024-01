JOVANA JEREMIĆ KAO KIŠA PLAČE ZBOG MAJKE! Suza suzu stiže: Ko me ne prihvati takvu, ni ne treba mi...

Jovana Jeremić spada u krug omiljenih televizijskih lica, a iako se ne libi da javno govori o svom privatnom životu, porodicu gotovo nikada nije izvela pred kamere.

Ipak, presedan je napravila jednom prilikom kada se njena majka uključila u emisiju, te iznela iskreno mišljenje o ćerkinom ponašanju.

- Ja sam samo jedna prava majka. Ponosna sam na Jovanu, ali malo treba da prikoči. Nikada nisam davala izjave za televiziju. Jovana je kao devojčica bila mnogo dobra. Sa dve godine je više znala šta treba reći nego sada. Posle emisije vikendom koju gledam, često joj kažem da malo prikoči. Teško je vreme i mora da bude malo mirnija varijanta - rekla je tada majka Jovane Jeremić.

Jovana je tada stala pored svojih roditelja, zaplakala, te se obratila gledaocima.

- Televiziju sam stavila ispred sebe. Bez svega mogu, ali bez svog posla ne mogu i to je kod mene jednostavno. To svako treba da zna, ko me ne prihvati takvu ni ne treba mi. Ne tražim mnogo samo od nekoga ono što najviše košta, a to su ljubav uspeh i poštovanje - rekla je Jovana Jeremić jednom prilikom u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

