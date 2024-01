MILOŠ BOJANIĆ IMA VILU KAKVU NISTE VIDELI NI U ŠPANSKIM SERIJAMA! Sve pršti od luksuza i BOGATSTVA, iscurile sve FOTKE

Miloš Bojanić celi život radio je i štedeo kako bi stekao što više i nekretnina, automobila za lagodan život koji nije imao tokom detinjstva. Pored kuća u Bosni i Hercegovini, Boki kotorskoj, Bojanić poseduje i kuću u Sremskoj Kamenici, koji je pravi dvorac od 650 kvadrata i navodno vredi 618.000 evra iako je u njega uložio, kako su mediji pisali, milion i po evra.

Od ogromnog dvorišta, dnevne sobe, preko bazena i saune, pevač je pokazao svaki ćošak imanja. Bojanić je pričao o porodici, poslu, i dugogodišnjoj karijeri, tokom koje je stvorio dosta toga.

Pevačeva kuća nalazi se u veoma ušuškanom komšiluku, koja ima bazen unutar kuće, sa dve ležaljke, i saunom, u kojoj može da sedi nekoliko ljudi. Odmah pored bazena, nalazi se veliko kupatilo, kao i dve spavaće sobe, koje su jednostavno opremljene. Kuhinja je, pored dnevne sobe, najveća prostorija u domu. Pevač ne zalazi u nju, čak ni po hranu, već mu sve sa puno ljubavi priprema njegova supruga Branka.

- Volim da kažem da, ne da sam srećan, nego da sam presrećan. Nemam razloga da se osećam drugačije. Sve što sam u životu zamislio sam postigao. Sve ide iz kuće. Kao dete sam pored rada morao da se obrazujem. Sve vreme sam sebe gradio, posle prvog albuma sam sagradio kuću, imao nova kola, stvarno sam bio vredan, strašno je koliko sam radio. Sve što vidite je napravljeno od mojih ruku. Smatrao sam da je sve u životu prolazno, porodica me je naučila da pametno ulažem - iskreno priča Bojanić, koji potvrđuje da je danas mnogo lakše doći do novca i slave: U moje vreme je bilo daleko teže, kafana nam je bila najveći fakultet. Pesme su bili najveći ispiti, a albumi kao master radovi.

- Danas je situacija potpuno drugačija, ima jako puno mladih ljudi koji i dobro pevaju. Teško je od toliko njih da se reflektor upravi prema nekome pravom. Pevač danas radi dosta manje jer se zasitio. Ne pada mi napamet da idem po diskotekama, sada raduckam. Pokojni Tozovac je govorio: "Neću Mišo više, dosta je, da se pakujem, svega mi je preko glave", a ja sam mislio da se nikada neću zasititi - rekao je Bojanić.

- Nikada nisam bio bolestan, nisam pio lekove, i jednoj doktorki sam se požalio da sam nervozan i da ne mogu da pevam, ona mi je rekla: "Možeš, samo uzmi bromazepam dva sata pre" i tako je i bilo. Kada je došao period da treba da popijem lek za smirenje zbog tezge, to se zove zamor materijala. Sada je to baš onako kako zamišljam. Ne gradim više, završio sam sve i ovde, i na moru, imam jedan automobil koji restauiram i to mi je najveće zadovoljstvo.

Bojanić se nedavno vratio sa turneje u Americi, tokom koje je uspeo da poseti sina Baneta i unuke.

- Bilo je odlično, dugo nisam bio tamo, publika je bila izuzetna. Dao sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljan. Radio sam svega tri večeri, a pošto je Bane tamo sa decom, proveli smo Božić svi zajedno - rekao je Bojanić, te dodao koliko mu nedostaje sin koji već godinama živi preko bare.

- Bio je jedan period jako kritičan, vidali smo se jednom do dva puta godišnje, ali sada često dolazi u Srbiju zbog albuma, tako da više vremena provodimo zajedno - istakao je pevač, koji je falio sinovima tokom odrastanja.

Ne može čovek spojiti sve. Bilo je perioda kada me nije bilo nekoliko meseci, ali sve u svemu, odrasli su u divne momke, dobri su i domaćini, roditelji i muževi, nemam nijednu primedbu na njih.

Bojanić ima šestoro unuka, kako od sina Baneta, tako i od mlađeg Mikice, i kaže da ima sjajan odnos sa svima.

- Kao lutke su svi. Banetove ćerke imaju sve desetke na fakultetu, najmlađu od 13 godina u školi ocenjuju u procentima, i u svim predmetima ima 100 odsto učinka. Mnogo je inteligentna, neće neki put ni kako ona hoće. Mikicina deca nisu dobro znala srpski jezik, još uče, ali se snalaze - rekao je pevač.

