ŽELJKO MITROVIĆ SLOMLJEN ZBOG NJEGOVE SMRTI Bio je ključan u stvaranju Pink televizije, ovim rečima mu iskazao večnu zahvalnost!

Robert Nemeček, rodonačelnik je progresivnog roka u Jugoslaviji i veliki inovator u TV i filmskoj industriji preminuo je u 75. godini, a Željko Mitrović se od prijatelja i dugogodišenjeg saradinika oprostio potresnim rečima.

- Umro je Robert Nemeček, čovek koji je zajedno sa mnom i sa jos nekoliko ljudi stvorio ono što danas zovemo Pink Media Group. Dragi moj Roberte, upravo sam se vratio iz Londona i to onog Londona u koji si me prvi put, pre tačno trideset godina još kao klinca, odveo baš ti, ti si i tada razumeo i verovao da smo svi mi oduvek mrtvi samo se po nekom čudnom redu sahranjujemo. Ta istina surovija i od samog života, i komedija koju žzovemo život su oduvek bili samo ogledalo beskonačnog i brutalnog besmisla čiju suštinu je mnogo lakše ignorisati nego je razumeti. A pravili smo se da ne razumemo i ignorisali je kako bi lakše odživeli ovo parčence onoga što zovemo vreme ili ovaj malecni komadić ove sumanute epohe. Kao što znaš, dragi moj Roberte, najveći broj ljudi umire dva puta, prvi put kad prestanu da dišu a drugi put kad budu zaboravljeni, ali poneki od nas svakako ne mogu i neće biti zaboravljeni jer obeležiti rock’n’roll i televizijsku umetnost je vajarstvo epohe koja nije ništa drugo nego podsetnik da su ljudi i pre nas znali da uvek ali uvek i bez izuzetka, poslednja zavesa mora pasti, i tu se razapinje jedro tog besmisla koje nas vodi dalje i dalje! A to što zovemo dalje je svakako okončanje besmisla, ali ko zna, možda i konačni smisao ili bar njegov početak! Budi mi večno spokojan i pronađi svoj mir! P.S. Nađi nam tamo i neki dobar indijski restoran, jer se pre ili kasnije svakako vidimo tamo! Tvoj prijatelj Željko Mitrović - napisao je na Instagramu Mitrović.

