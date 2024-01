BORILA SE ZA STARATELJSTVO, A SADA NE ŽELI DA PROVODI VREME SA NJOM! Sindi progovorila o odnosu sa ĆERKOM: Ne mogu da joj NAMETNEM

Ivana Stamenković, poznatija kao Sindi, bivša manekenka i članica grupe "Models", važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj estradi, a sada je rešila da progovori o problemima sa kojima se suočava kao majka, mlade devojčice.

- Jedno je scenska šminka i garderoba, a drugo je kada se pojaviš na nekoj proslavi. Uglavnom za svoje stajlinge dobijam pohvale, jedino može da se desi da omašim u određenoj prilici da dođem obučena kao da sam krenula ne znam gde, a oko mene ljudi normalno obučeni.

Iako kruže priče da među javnim ličnostima ima dosta sujete i ljubomore, Sindi tvrdi da ona to nikada nije osetila na svojoj koži.

- Generalno ne obraćam pažnju na ružne komentare, jer će uvek postojati ljudi koji će vas voleti i kojima nećete biti okej. U javnom životu sam navikla da ima i pozitivnih i negativnih komentara, ali ako žena vodi računa o sebi, ako je zgodna i ukusno obučena, a ne degutantno... Ja sam za to da se skine, ali u granicama.

S obzirom na to da ima ćerku, pevačica nam je otkrila mišljenje o preranom odlasku kod plastičnih hirurga i kozmetičara.

- Mislim da su one sa 15, 16, 17 godina prelepe i da samo treba da neguju svoju prirodnu lepotu. Nije lepo kada se pretera sa tim estetskim zahvatima, ali to je opet stvar ličnog ukusa, možda neko voli baš tako da izgleda, plastično. Po mom ukusu to nije, jer sam se bavila modelingom i nama je tada bilo zabranjeno i da pumpamo usta ili da, na primer, menjamo nos.

Poslednjih nekoliko godina, Sindi je muzičku karijeru ostavila po strani.

- Meni je čudno i što se ovoliko pojavljujem zato što sam izašla iz javnog života. Ne bavim se intenzivno muzikom u poslednjih deset godina. Na pozive za gostovanja se odazovem kad-kad jer mi je interesantno, a zovu me i na nastupe, kaže Ivana koja se okrenula porodici:

- Uglavnom provodim slobodno vreme sa ćerkom, sa njom najviše volim da budem. Mada, ona raste, tako da je krenula da izlazi sa svojim društvom, pa mi kaže: „Mama, pa neću ja sa tobom toliko da izlazim ili da provodim vreme“. Vidim neke svoje osobine u njoj. Iskrena je, dobar je prijatelj, lojalna je, zaista je divna devojčica. Ne želim ništa da joj namećem, želim da sama odluči sve, kao i da prođe kroz sve u životu i nauči šta je dobro, a šta loše. Naravno da ću ja uvek da je posavetujem ali na njoj je da sve proživi i stekne iskustvo.

