ŽENU OSMANA KARIĆA STRPALI U ZATVOR USRED PRAZNIKA! Kristina progovorila o PAKLU koji je prošla u ĆELIJI, a ovo je RAZLOG

Osman Karić, otac nekadašenjeg učesnika rijaliti programa "Zadruga", otkrio je skandaloznu informaciju, da je njegova supruga Kristina završila u zatvoru i to za vreme praznika.

foto: Printscreen YouTube

Tačnije, ono što se dogodilo njegovoj ženi Kristini, sa kojom je već 23 godine u braku.

foto: Printscreen YouTube

Naime, ona je tokom novogodišnjih i božićnih praznika bila u zatvoru. Karićeva je otvoreno tokom svoje emisije na Jutjubu priznala šta joj se dogodilo.

- Neki ludak nam je zvonio na vrata, to je bilo kao iz horor filmova. Nešto je držao u rukama. Čoveka smo oterali, i prolazi 15 minuta i dolaze dva policajca jer smo prijavili čoveka da nas uznemirava. Ja sva srećna otvaram im vrata, ali tu počinje početak pakla. Kad su kucali moje ime, našli su nešto vezano za mene. Morate sa nama u stanicu, da vidimo o čemu se radi. Nisam znala o čemu se radi, nije mi bilo jasno. Policajci su mi rekli da ću morati da budem kod njih do jutra i odvešće me u zatvor u Požarevac. Vidi se presuda, ali se ne zna zašto. Panika me uhvatila, nisam znala gde se nalazim. Osman me pitao više puta da mu otkrijem da li sam nešto od njega sakrila. Saznali smo da je u pitanju nešto sa privredom. Imala sam firmu koja nije radila. Imala sam jednu kaznu i sad je došlo vreme da to platim - govorila je Kristina, a onda je opisala iskustvo o ženskom zatvoru:

foto: Printscreen YouTube

- Sve vreme sam plakala, stigla sam zatvor sa lisicama na rukama. Procedura se obavila, sve sam sa sebe skinula. Sve vreme ih pitam na koliko sam osuđena i zbog čega. Govorili su da idem na karantin krivično. Ja se oduzela. Svaka čast ženama sa kojima sam delila ćeliju. Ti prvi trenuci, hvala im kako su me prihvatile tamo. To je horor film bio meni. Na kraju se ispostavilo da sam zbog kazne od 4000 dinara zbog firme koju više nemam, morala da budem u zatvoru jer su bili praznici. Da je bio radni dan, to bi bilo rešeno. Sud ne radi, sudije ne rade. Morala je da se čeka sreda, a nju su priveli u subotu - otkrila je Kristina.

Kurir.rs/Blic/preneo/N.K.