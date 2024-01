LJILJANA STANIŠIĆ UHVATILA ANU IVANOVIĆ I BASTIJANA NA DELU! Hit detalji ulaska u restoran bez rezervacije: Želela sam da nestanem

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavio je sedmu epizodu podkasta u kom je novinarka Ljiljana Stanišić ogolila dušu i govorila o svom detinjstvu, odrastanju, porodici, ali i prvim koracima u profesionalnoj karijeri.

foto: Petar Aleksić

Godinama za estradu predstavlja strah i trepet ali i za mnoge političare i javne ličnosti koje su bile deo njenih priča. Stanišićka slovi od samog starta za novinara ekskluzivca, nekoga ko vidi i čuje sve što drugi ne uspevaju.

Za Kurir je otkrila mnoge anegdote sa najpoznatijim imenima domaćeg džet seta ali i moćnika sa kojima se susretala tokom dugogodišnjeg bavljenja svojim poslom.

foto: Petar Aleksić

Kako bi donela istinitu, kvalitetnu i jaku priču, više puta se nalazila i nepredvidivim i neprijatnim situacijama, a sada je otkrila kako je jednom prilikom uspela da uđe u restoran da bi uslikala najpoznatiju domaću teniserku sa partnerom.

- Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su u jednom beogradskom restoranu proslavili njen rođendan. To je bilo 8.11.2014. godine. Pre toga sam dobila informaciju da svetski poznati fudbaler stiže u Srbiju kod Ane i naravno usledio je zadatak. Na prozorima lokala bile su navučene crne zavese kako paparaci ne bi uslikali dok sa prijateljima slave divan dan. Sve je bilo zatvoreno i nemoguće je bilo ući. Nisam gubila vreme, već sam pokušala da uđem. Na vratima je stajala hostesa. Rekla sam da imam rezervaciju, ali da mi je glupo da spominjem ime: "Ja sam njegova, znate šta...", na šta je hostesa spomenula da zna ko je i pustila me da uđem - govorila je Ljilja i nastavila:

foto: Kurir

- Dobila sam sto dijagonalno od Ane i Bastijana. Uslikala sam apsolutno sve. To su one čuvene fotografije koje su čak i u Bildu završile. Poručila sam i hranu, a nekoliko trenutaka kasnije pojavio se meni nepoznati gospodin koji je shvatio da ga ne čeka dama koja treba, već ja. Sređen, namirisan, gleda on mene, gledam ja njega. Bilo je jako nezgodno, rekla sam mu: "Ja ne čekam vas, mora da sam pogrešila restoran". Gledala sam što pre da nestanem da ne shavte da sam novinar i da sam slikala njih dvoje.

Prve fotografije Ane i Bastijana u Srbiji je napravila Ljiljana Stanišić foto: Kurir

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

