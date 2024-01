DŽEJOVA KUĆA ZARASLA U KOROV! Ovde je odrastao Ramadanovski: Do vrata doma ne može da se priđe! Progovorile komšije! PUSTOŠ (FOTO)

Džej Ramadanovski odrastao je u baraci na Dorćolu u Skenderbegovoj ulici.

Naša ekipa pronašla je trošnu kuću zaraslu u trnje i korov, u kojoj je slavni folker, koji je preminuo 6. decembra 2020. godine, živeo s roditeljima i sestrama pre odlaska u dom. Ispred kućice je zgrada kroz koju se hodnikom stiže do pevačevog doma, kome nije moguće prići. Na vrata koja se nalaze na ulazu u dvorište stavljen je katanac, pa je njegov nekadašnji dom, ispred kog se nalazi šupa, moguće videti samo s prozora zgrade.

foto: Dragana Udovičić

Našu ekipu je do tog mesta odveo jedan Dorćolac, koji nam je rekao da niko godinama tu nije dolazio.

- Džej je odrastao iza ove zgrade, koja je sagrađena 1927. godine. Vidite, kroz ovaj prolaz se išlo do te kuće, ali je sada nemoguće proći jer je stavljen katanac. Godinama tu niko nije dolazio. Sve je zaraslo. Jedino s prozora u unutrašnjosti zgrade je moguće videti kućicu u kojoj je Džej živeo s roditeljima. Odavno je to bilo. Samo starosedeoci i oni koju su ga poznavali znaju da je ovo njegova kuća. Zašto to tako godinama stoji i zašto se ništa nije uradilo po tom pitanju, da se ili sruši kuća ili napravi dvorište, meni nije poznato - kaže Dorćolac koji živi u neposrednoj blizini.

foto: Kurir

Porazgovarali smo i sa drugim sugrađanima, koji imaju reči hvale za Džeja:

1 / 4 Foto: Kurir

- Viđali smo ga po kafićima i restoranima ovde na Dorćolu. Ne verujem da je on ikad obišao kuću u kojoj je odrastao jer je taj prolaz do njegove kuće zatvoren godinama. Da bi se došlo, trebalo bi da se razvale ta vrata. Međutim, niti je ko to razvaljivao, niti je ko tu dolazio. Kako su otišli njegovi roditelji, tako se ta kuća i ugasila. Džej je posle doma nastavio svoj život na drugim lokacijama. Ja sam ga nekoliko puta video, ali nisam razgovarao s njim - priča sugrađanin. Džej je rođen u višečlanoj porodici. Otac Mazlam bio je obućar, a majka Barija je radila u Gradskom zelenilu. Posle razvoda roditelja pevač je nastavio da živi s majkom i bakom. Do punoletstva je više puta bio u domu za vaspitanje dece i omladine zbog maloletničke delinkvencije.

Film "Nedelja", koji će u utorak premijerno biti prikazan u bioskopima, govori o teškom životu popularnog pevača, koji je iza sebe publici ostavio mnoštvo hitova.

