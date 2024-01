SEĆANJA! Džej je snimio moju pesmu "Loše mi danas" jer ju je obožavao Dejan Stanković

Film "Nedelja", koji govori o životu Džeja Ramadanovskog, privukao je veliku pažnju. Premijera tog ostvarenja je najavljena za utorak uveče i tim povodom juče je u emisiji "Puls Srbije" gostovao Zoran Jagodić Rule kod voditelja Ivana Gajića.

Pevač i kum Džeja govorio je o anegdotama koje su proživeli zajedno. S obzirom na to da je film izazvao veliko interesovanje, Rule je istakao i da postoji mogućnost za nastavak. - Mića Sovtić kad je bio klinac, to je taj period koji je predstavljen u filmu. Nisu pričali sa Džejovim ćerkama Marijom i Anom jer su one bile male, ali ako bude nastavak filma, verovatno će se i sa njima konsultovati. Ja sam bio upućen u period posle početka njegove karijere, nismo se razdvajali. Treba sačekati i videti reakciju, meni se dopada film, maksimalno iskren i emotivan. Zaplakao sam dok sam gledao. Glumci su odlično odigrali. Huso je baš ušao u lik Džeja. Čak i pokrete. Ljudi ne znaju da je on bio pored Džeja. Rastao je uz njega, nije se družio svaki dan sa njim, ali su dosta vremena proveli zajedno - rekao je on. Rule se dotakao i manje poznatih detalja:

- Moram da kažem Futi kapa dole za pesmu koja prati film. Ceca ju je otpevala fenomenalno, njena boja, emocija... Nema razloga da neko bude nezadovoljan. Proslavljeni fudbaler Dejan Stanković je mnogo voleo pesmu "Loše mi danas, loše mi sutra", koju sam ja uradio. Stanković je jednom prilikom u kafani rekao Džeju: "Ajde onu pesmu!" I Džej kaže: "Rule, hoćeš da mi daš ovu pesmu?" Kažem: "Naravno, Džeki." Publika ne zna da je on napravio foršpil na zvižduku, on je to izviždao - prisetio se Jagodić, pa nastavio:

- Džej je bio mnogo nadaren za muziku. Eto, odjednom se sve u vreme korone izdešavalo. Desilo se to da nema njega, nema druga, nema kombinacija, teško je. Mi smo bili familija. Bio sam u Sarajevu, gde sretnem prijatelje koji mi kažu: "Sve mislimo Džej će da izađe sa tobom iz auta." Znate, on sedi napred u kolima, ja iza njega i tako godinama. Po mom mišljenju, Sinan, Džej, Šaban, Marinko i Luis. Velika praznina u muzici, ovi ljudi su unikati - smatra on.

