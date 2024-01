"BILA SAM KIDNAPOVANA!" Jeziva životna priča naše pevačice, doživela horor zbog partnera: Presreli su me njegovi prijatelji

Učesnica takmičenja "Nikad nije kasno" Svetlana Popović Caca oduševila je publiku svojim raskošnim talentom. A sada je za domaće medije iznela deo svoje životne priče koja nije nimalo laka.

Caca je otpevala jednu emotivnu pesmu "Ej dragi, dragi" u takmičenju, a osećanja je prenela i svima oko sebe.

-Dolazim iz kraja koji je blizu Kosova i Metohije, a i jedan period života sam živela tamo. Skoro da nema porodice na severu Kosova gde bar jedno veselje nisam otpevala i želela sam ovom prilikom i ovom pesmom da pozdravim sve te ljude – ispričala je Caca i dodala da je postojala i jedna lošija strana uspomena koji je vezuju za južnu srpsku pokrajinu.

-Upoznala sam tamo neke loše ljude i baš mi je naneta jedna velika nepravda. Od par ljudi za koje sam mislila da su mi prijatelji, a za jednog od njih da mi je emotivni partner. Ali niko od tih ljudi mi nije bio prijatelj, tri osobe su u pitanju, a pevala sam i velikim ljudima tamo koje ovom prilikom pozdravljam. Volim Kosovo i obišla sam sve manastire tamo – otkrila je Caca.

Svetlana je, kako je ispričala, je čak bila i kidnapovana.

-Od te strane prijatelja sam bila tako prevarena, i opljačkana, i kidnapovana – rekla je Caca.

- Bila sam kidnapovana od strane mojih prijatelja, jer sam ponela bila nešto njegovo za Srbiju. On mi je rekao možeš li Ceki nešto da mi poneseš, ja sam rekla, naravno zašto da ne, međutim, njegovi prijatelji su me susreli, presreli i uzeli to, jako sam razočarana, ali mi je drago sa jedne strane što sam i to doživela, zato što sad znam da postoje neprijatelji, tada nisam znala.

