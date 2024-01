JANJUŠ ZAVRŠAVA RIJALITI KARIJERU! Doneo odluku pa sa knedlom u grlu progovorio o bratu: Treba spomenik da mu napravimo na leto

Zadrugar Marko Janjušević Janjuš progovorio je o tragično nastradalom bratu, Mihajlu Janjuševiću.

Janjuš je nakon tragedije vreatio u rijaliti Elita, a sada je u jednom razgovoru sa ukućanima istakao da nije mogao ni da nasluti da će izgubiti brata.

- Ja se sa mojim Mihajlom nikad nisam posvađao, sa ovim srednjim i ako smo istina generacija dosta više smo se svađali, Mihajlu nikad ružnu reč nisam rekao i to mi sad sve prolazi kroz glavu, tu nema pravila. Šta sam sve u životu radio i gde sam išao, nikad nisam bio u teškim problemima, mene su se uvek plašili, brinuli se za mene, ali za njega se niko nije brinuo, nije bio taj tip. Ali eto, nikad ne znaš ko je u kakvim problemima i šta je kome u mislima - rekao je.

- Treba do leta da mu napravimo spomenik, muke su to, neko sa normalnom platom to sve ne bi mogao da isfinansira. Ne planiram da više ulazim u rijaliti, ćerka mi je velika već i stvarno moram malo više vremena da provodim sa njom -rekao je Janjuš.

Podsetimo, Janjuš je Mensuru otkrio detalje tragedije.

- Jao šta nas snađe brate moj, jel ja moram da pričam o ovim stvarima ovde, kakva muka brate i ne mogu moram da sam normalan, razumeš ,da mi se majka ne sekira na sve muke kakve ima. Šta nas snađe moj brate, ne možeš da zamisliš, mnogo je to teško sve. Da se to desilo ne mogu da verujem, noćima nisam spavao i ne možeš da zamisliš da se to desilo. Da se nagrdimo tako, za ceo život muka. Neću ni da pričam šta je uzrok, jer ga ne zna niko ovde, samo znam kolika je to muka. I na kraju moraš da nastaviš da živiš i da zarađuješ za svoje, zato moram da budem tu, a glava mi je na trista strana. Ne možeš da zamisliš kakav je ovo pakao u glavi, 27 godina da neko ima i da se to desi, nije mi jasno uopšte - govorio je Janjuš.

Kurir.rs/K.M.

