ĆEMO ODRASTAO U NEMAŠTINI, BOLEST KRIO OD PORODICE: Pevač o odrastasnju u Crnoj Gori: Prodavao sam mleko, zarađivao sam za sve nas

Amel Ćeman Ćemo ne govori često o svom privatnom životu, a nedavno je otvorio dušu o teškom odrastnju u Crnoj Gori.

Ćemo je svojevremeno istakao da je bio svestan nemaštine, te da je počeo sam da zarađuje.

- Roditelji su ostali bez posla tada, bilo je pitanje kako preživeti i ja bukvalno nisam nosio obuću koja mi se sviđala, nego ono što mi roditelji kupe. Oduševljavao sam se iako mi se sviđala, ako sam se stideo da to nosim. Znao sam da moji roditelji to nemaju, nemaju više da mi pruže, pružili su mi maksimum i ja sam se pravio da je to nešto najlepše što sam dobio. Počeo sam sam da zarađujem, rano sam ušao u kafanu - rekao je on.

Ćemo je ispričao da su njegovi roditelji kupili krave nakon što su ostali bez posla.

- Mi smo se preselili na periferiju grada, tata je kupio krave. Nije imao gde da se zaposli, ni on ni majka. Oni su držali krave, a brat i ja smo raznosili domaće mleko i živeli smo od toga. Znalo se gde ima da se kupi i brat i ja nosimo. U Beranama sve funkcioniše tako, što se kaže, ‘to je kod onog, to je ovog’, ja sam ulice u Beranama naučio tek kroz svoj drugi posao, kroz volontiranje u Crvenom krstu. Prodavali smo mleko i tako smo zarađivali za život za celu porodicu - rekao je Ćemo svojevremeno za "Novu".

BORBA SA KARCINOMOM KRAJNIKA

Pored teškog odrastanja, Ćemo je jednom prilikom ispričao da je krio od porodice svoje loše zdravstveno stanje.

- Bogat sam što se tiče prijatelja, izgradio sam prijateljstva i mnogo mi to znači. Čak sam i od porodice krio zdravstveno stanje jer nisam želeo da ih opterećujem. Nije mi bilo potrebno da me neko žali. Znao sam da ću se izboriti sa problemima. Posle sam otišao u jednu emisiju gde sam sve ispričao, a to sam uradio kako bi podstakao ljude da brinu o zdravlju i na vreme rešavaju probleme - rekao je tada Ćemo gostujući u emisiji „Ordinacija“ na RTS-u, i nastavio:

- Propisana mi je bila hemioterapija. Jedno jutro sam se probudio sa intuicijom da idem po još analiza i drugih mišljenja. To sam i uradio, što se ispostavilo da sam radio ispravnu stvar. Profesor koji me je opet pregledao rekao je da je moj imunitet katastrofalan i da ne bi trebalo da idem na hemioterapiju. I ja sam ga poslušao, krenuo sam na imunoterapiju i sada sam već tri puta radio analize i sve je čisto - rekao je pevač tada u pomenutoj emisiji.

