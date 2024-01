STIŽE JAK DUET: Breskvica i ova popularna pevačica ukrštaju glasove?!

Jedna od vodećih muzičkih zvezda današnjice gostovala je na Radiju S3 gde je pričala o svojoj muzici i planovima.

S obzirom na to da je nakon raskida sa Mihajlom Veruovićem Vojažem postala dvojac sa Henijem, sa kojim ima pesme ’Sava i Dunav’ i ’Ko to tamo’, otkrila je da publika može da očekuje i treću pesmu od njih i to uskoro:

,,Spremamo još jednu pesmu koja bi trebalo uskoro da ... Pesma je tu i tamo gotova već. Jako je lepa i to je ta neka naša trilogija koja se nastavlja. Nas dvoje smo odabrali taj neki pravac da budemo duo što se tih nekih stvari tiče . Tekst će biti isto jako, jako lep, kao i prethodne pesme i nešto što možete da slušate kad god, gde god i ko god. Bukvalno mislim da će svima da se dopadne. Spot je kao rimejk jednog od najlepših filmova ikada – istakla je Breskva.

Iako nije želela da otkrije sa kim sprema ženski duet, nije imala kuda kada je voditeljka Radija S3, Marija Borović pogodila o kome se radi.

,, Zašto mi je kroz glavu prošla Barbara Bobak“ – pitala ju je Marija aludirajući na to da li možda Anđela želi da snimi duet sa njom.

,, Nju sam pitala. Energije su nam se poklopile. Imam par pesama koje bih njoj ponudila, pa eto, kada bude „ zaključila je Breskvica.

