KOMŠIJE PROGOVRILE O IVICI DRAGUTINOVIĆU: Sve devojke su bile zaljubljene u njega, bio je najlepši

Nekadašnji fudbaler Ivica Dragutinović omiljen je sugrađanin u Prijepolju. U to se uverila i ekipa Kurira koja je nedavno boravila u rodnom gradu bivšeg reprezentativca sa izuzetnom karijerom. Njegov porodični dom nalazi se maltene na samom ulazu u grad.

Velika kuća ofarbana u roze najveća je u kraju. Iz nje puca pogled na reku, šumu i ceo kraj.

Rodna kuća slavnog sportiste foto: Kurir

Tom prilikom naša ekipa se mimoišla s Dragutinovićem, i to u njegovoj ulici, te smo umesto s njim porazgovarali s meštanima. - Dobar je Ivica. Tu je blizu igralište gde se on obično igrao sa svojom decom leti. Mada, sada su i oni porasli. Dolazi često. Više je u Prijepolju nego bilo gde u svetu. Ljubazan je, kulturan, uredno se svima javi ili poveze komšiluk kada ih sretne. Kuća mu je najveća od svih meštana ovde. Mogu da vam kažem da je on važio za najlepšeg mladića i sve devojke su bile zaljubljene u njega. Ima on porodicu, ali kada je bio mlad, bio je baš pravi delija - priča komšija.

Pogled iz ulice Dragutinovića foto: Kurir

Sačekali smo da se pojavi neko od članova porodice Dragutinović, ali uzalud. Iako je svetlo gorelo u njegovom domu, a velika gvozdena kapija bila širom otvorena, nikoga nije bilo da izađe iz velelepne kuće. Tek je poneki komšija prošao uzanom ulicom.

Igralište koje se nalazi u blizini kuće foto: Kurir

- Dragutinovići su dobra familija. Ivica je jutros bio tu, auto mu je bio parkiran, ali verovatno je otišao za Beograd. Poznajem ga od rođenja, kad su ga doveli iz porodilišta. Brzo odrastu, a za njega se znalo da će biti fudbaler. Uspeo je u životu i ponos je Prijepolja - kaže čovek.

foto: Dragan Kadić

