IVANA PETERS POBEGLA IZ BEOGRADA! Pevačica pazarila novi dom, isplivali prvi kadrovi: Čisto uživanje

Ivanu Peters je srpska prestonica umorila, a nakon što je doživela infarkt, odlučila je da kupi kuću daleko od gradske vreve, te će uskoro sve češće uživati u prirodi. Pevačica sada sređuje svoj, kako je rekla, mali raj, i ističe da sada shvata zašto ljudi grle drvo.

- Meni ne treba ništa više za Novu godinu, sve imam što mi treba za život. Ne tražim ništa posebno, to može da bude šoljica za kafu, ili čaj, neka sitnica. Sve što meni treba, trudim se sama da završim i to ću da nastavim sledeće godine da radim. Imam neku ideju u svom malom raju van grada i to ostvarujem - započela je Ivana priču te onda otkrila nešto više.

- Već sam ga napravila, sada ga sređujem, činim da bude dostupan i široj porodici, da imaju gde da spavaju, da ima gde da se kuva, roštilja, kupa, to mi je glavno za sledeću godinu. Pored toga, da može ćerka Sara da dovodi društvo i provodi dane u prirodi, a ne na “betonu“ - objasnila je pevačica, koja je umorna od svega što grad i život u njemu nosi:

- U našem današnjem vremenu, da ne kažem histeričnom dobu, brz je život i mnogo je tenzije, negativne energije svuda oko nas i zaista čim se popnem malo dalje od Beograda, meni se spava. To je znak da sam se usporila, da se nešto vraća, da se izbalansiraš. Nije čudo kada ljudi kažu “zagrlite drvo“, to potpuno razumem.

