LEPU LUKIĆ ODVELI U ŠUMU DA JE UBIJU! Pevačica je tada preživela pakao: Ščepao me je za vrat i uvukao u kola

Lepa Lukić se udavala četiri puta, a najveći pečat na nju ostavio je prvi muž za kojeg se udala kada je imala 23 godine. Kraljica narodne muzike je u ispovesti otkrila potresne detalje njenog braka sa suprugom Tomom.

- Udala sam se veoma mlada za njega. Bila je to mladost-ludost. Sve vreme našeg braka bio je mnogo ljubomoran. Tu posesivnost nikako nije mogao da obuzda, a ja nipošto nisam htela da zbog njega ostavim ono što sam najviše volela - pevanje - počinje priču Lepa.

Pravi pakao počeo je, kako kaže, kada mu je zatražila razvod. Toma nije hteo da se rastanu i sedam godina ju je proganjao.

- Niti sam imala decu s njim, niti bilo šta zajedničko, ali punih sedam godina mi nije dao razvod braka. Kad god bi mu moji advokati rekli da potpiše papire za razvod, on bi plačući govorio: "Bolje da me ubijete nego da me razvedete od nje! Ja tu ženu volim." Volela sam i ja njega i nikad me nije udario, ali džaba mu sve kada je bio mnogo ljubomoran. Posle jednog ročišta sačekao me ispred ulaza u sud, uhvatio me za rame i rekao: "Gde si pošla? Misliš da možeš da se sakriješ od mene? Nikad nećeš imati drugog, stalno ću te pratiti!" I stvarno je tako bilo...

Pevačica se prisetila jedne večeri kada ju je Toma sačekao ispred zgrade, uvukao u automobil i, kako tvrdi, pretio da će da je ubije.

- Spremila sam se za izlazak i pozvala taksi. Taman da uđem u automobil, on se pojavio, uhvatio me za vrat i pitao: "Gde si pošla?" Odgovorila sam mu: "Sad nigde." Platio je taksi i rekao vozaču da je sve u redu, da je došao po mene. Sve vreme je bio uporan da sazna gde sam se uputila, a ja sam mu odgovarala "kod prijateljice Dragice". "U jedan noću ideš kod Dragice?", upitao me. "Da, idem da prespavam kod nje", rekla sam mu. Izmislila sam Dragicu, nisam htela da mu priznam gde idem - priča Lepa i dodaje da tu nije bio kraj agoniji:

- Počeo je da me vuče za rukav. Rekla sam mu da prestane ili ću pozvati policiju. U tom trenutku je pukao i rekao: "Noćas ćemo da završimo oboje"! Rekla sam mu da završi, jer nisam mogla da podnesem da me sedam godina prati. Uvukao me je u kola. U toku vožnje sam pokušala da otvorim vrata i iskočim, ali je on jednom rukom držao volan, a drugom ručicu od mojih vrata da ne bih izašla. Rekao mi je da idemo u šumu na Košutnjak da završimo oboje! Hteo je da ubije i mene i sebe.

Lepa je u tom trenutku pokušala da glumi hladnokrvnost, rekavši mu da ga se uopšte ne plaši.

Posle sedam godina proganjanja Lepa i Toma su uspeli da se razvedu, ali ni taj dan nije mogao da prođe bez drame.

- Kada smo konačno u sudnici potpisali razvod, Toma je legao ispred sudije i rekao da su ga uništili što su ga razveli od mene. Zamolio je sudiju da me otprati do kuće i ja sam to dozvolila. Na rastanku mi je rekao: "Molim te, nemoj da menjaš moje prezime, neka ti ostane Lukić." Tako je i bilo, do danas ga nisam promenila - priča pevačica, koja se pre udaje prezivala Mušović. Toma se kasnije teško razboleo i amputirana mu je noga. Od supruge Jovanke je tražio da pozove Lepu da mu dođe u posetu.

- Pozvala me je i rekla da Toma traži da me vidi. Kazala sam da ne mogu da dođem taj dan, ali da ću ga obići prvom prilikom kada budem mogla. Nakon pola sata me je ponovo nazvala i saopštila mi da je Toma preminuo: "Umirao je dozivajući tebe"... Na sahranu sam otišla sa dve prijateljice i odnela mu venac. Mnogi ljudi su i meni izjavljivali saučešće, znali su koliko me je voleo.

Sa inspektorom Veljom Dokićem bila je godinu dana u braku, potom je sa menadžerom Vladom Perovićem provela šest godina, a sa Milanom Milanovićem iz Kanade bila je od 2000, pa sve do njegove smrti 2019. godine.

