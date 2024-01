U OVOJ TROŠNOJ BRVNARI ODRASTAO JE TOPALKO! Urušena, bez prozora, živelo njih SEDMORO, a majka mu se porađala na podu kuće

Pevač Milan Topalović Topalko, koji se proslavio učešćem na muzičkom takmičenju Zvezde Granda, uvek je isticao gde je i kako je teško živeo kao dete.

On je kao dete živeo u selu Trudovu na Zlataru i jednom prilikom je na društvenim mrežama pokazao. Tu se vidi i dedina kuća u kojoj je živeo do svoje 10. godine.

"U ovoj kući ja sam se rodio i živeo prvih 10 godina sa tada 6 članova porodice. Verujte mi i tada sam bio srećan", napisao je jednom prilikom pevač uz fotografiju rodne kuće.

Jednom prilikom je ponosno ispričao kako je do škole i po najvećem snegu po pet kilometara i nikada nije izostao sa nastave. Kako je rekao, upravo zbog toga je bolje rasuđivao i snalazio se.

- To je planinsko selo planine Zlatar. Kad kažem selo onda stvarno mislim na ona prava sela kao moje. Ova sela u Šumadiji, Vojvodini su zapravo varošica naspram mog, moje selo je pravo selo, što znači da čovek i dalje koristi konje za prevozno sredstvo i zimi kad padne sneg ide peške na skijama, jer nemaju druge uslove - rekao je Topalko i otkrio da su i on i njegov stariji brat rođeni u trošnoj kući.

Njegova majka je umesto bolnice odabrala da se porodi na podu kuće, što on danas smatra lavovskim potezom, jako joj je zahvalan na svemu što je učinila za njega.

- Rođeni smo u staroj kući, to inače nije bila neka praksa u to vreme da se žene porađaju u kući, već su se bebe rađale u bolnicama, međutim moje selo je bilo izuzetak. Tu još uvek nije zavažilo to pravilo da se bebe rađaju u bolnicama. Mi smo poslednja generacija koja se tamo rađala, jer tako više nema omladine.

foto: Damir Dervišagić, Printskrin/Instagram

Topalko je otkrio da je njegova majka do samog kraja trudnoće radila na njivi i muzla krave.

- Majka je muzla krave u podne, pa je osetila da će da se porodi i vratila se u kuću i rodila mene. Moj otac je skupljao seno na livadi, čak nije ni znao da će da se porodi, nije ga čak ni pozvala. Otišla je i obavila svoje kao pravi junak, to su žene neverovatne - ispričao je jednom prilikom za Grand.

Pored muzike, od koje živi i izdržava porodicu, ribolov mu je najveća strast. Milan Topalović je oženjen suprugom Vesnom, ima ćerku Helenu, koja mu je podarila unuku Dominiku od koje se ne odvaja.

