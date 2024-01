ERA U VEZI SA 43 GODINE MLAĐOM NASTAVLJA DA ŠOKIRA: Prevario sam ženu Ljupku hiljadu puta, ali je nisam izneverio

Folk pevač Era Ojdanić šokirao je mnoge kada je priznao da je u vezi sa 43 godine mlađom devojkom, a sada i izjavom da je pokojnu suprugu varao.

Ojdanić ostao je pre nekoliko godina bez supruge Ljupke, koju je, kako kaže, najviše voleo.

- Ona je i dalje tu i biće dok sam ja živ. Ona je među nama i sa nama i za Badnje veče, za krsne slave itd. Život ide dalje, mora da se živi - rekao je Era i priznao da je bio ženskaroš, ali da je od svih žena najviše voleo Ljupku koja ga je najbolje razumela.

- Istina živa. Ona je bila takva lafica, shvatila je na vreme kakav je moj posao. Bila je harmonikašica kad sam je oženio i znala je moj posao, da moram da budem izložen lepim ženama i devojkama, ljudima koji vole muziku i koji vole da popiju, ali je bila sigurna da je nikad ne bih izneverio i ostavio. Prevario sam je hiljadu puta, ali nikad izneverio –istakao je Ojdanić.

Podsetimo, u "Zadruzi" se nedavno pričalo o navodnoj aferi Anastasije Stanojević Palčice sa 54 godine starijim folkerom Erom Ojdanićem, o čemu je prva javno progovorila Jovana Tomić Matora, a zatim se oglasio pevač.

Matora je, naime, u jednoj od svađa sa Palčicom otkrila da je ona spavala sa Ojdanićem, što je Palčica oštro demantovala i poručila da je glasine ne interesuju, već dokazi "crno na belo".

- Palčica, ona mala Kolubarka moja?! Aha, znam je! Bio sam s njom u rijalitiju jednom. Ljubili smo se, kada su žurke grlili smo se, ljubili i sve to, ništa nije bilo tajno i skriveno i sa emocijama tog tipa - počeo je priču Era, koji je priznao da je hteo da pomogne Palčici.- Ona nije svraćala u moj motel, mada sam joj ja ponudio da bude šefica recepcije. Ona je to odbila, kaže: "Nemam vremena da se bavim tim poslovima jer sam mlada, lepa, izazovna, zgodna, moram to nekako da unovčim". - istakao je pevač.

Folk pevač je jednom prilikom priznao i da je bio intiman sa muškarcima.

