DALILA DRAGOJEVIĆ U SUZAMA! Objavila novi status o dečku Marlu: Jedan od najtužnijih momenata za nas..."

Dalila Dragojević, koja se nedavno vratila iz Amerike, gde je bila u poseti svom novom dečku, objavila je emotivan status na društvenoj mreži Instagram.

Naime, nakon što je zajedno sa izvesnim Markom proveli neko vreme, Dalila se vratila u Beograd i nastavila sa svojim poslom i obavezama, ali ne prestaje da misli na njega.

- Jedan od najtužnijih momenata za nas, moj povratak u Beograd. Kada bih vam opisivala mislim da ne bih mogla naći prave reči kako smo se osećali u tom trenutku. Mislim da na tim aerodromima padaju najiskrenije suze, poljupci i zagrljaji.. Što zbog dolazaka, a isto tako još više zbog odlazaka... Mogu samo da kažem svim parovima koje deli daljina da im od srca želim da što pre budu uz svoje najvoljenije, a da im to vreme između što pre prođe - napisala je Dalila, a na fotografiji se vidi da su im oboma suzne oči.

Podsetimo, posle razvoda sa Dejanom Dragojevićem, kojeg je javno prevarila u Zadruzi sa Filipom Carem, odlučila je da zadrži prezime bivšeg muža.

- Nije me sramota. Ta osoba čije prezime nosim nije mi ništa loše uradila sve do izlaska iz rijalitija, kada je počeo da priča sve one budalaštine - govorila je posle razvoda Dragojevićeva.

