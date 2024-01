MILAN MILOŠEVIĆ PRVI PUT POKAZAO SVOG OCA! Ovako je izgledao čovek o kom je voditelj toliko pričao i plakao

Voditelj Milan Milošević oduvek je bio iskren kada je njegovo odrastanje u pitanju, nikada nije krio da je odrastao u teškim životnim okolnostima. Često je govorio o tome da je njegov otac bio nasilan prema njegovoj mami i braći, a tek kada je odrastao i otišao iz porodične kuće počeo je da živi onako kako je hteo i po svojim merilima.

Iako je dosta toga već podelio s javnošću, on je po prvi put pokazao slike koje nikada do sada niko nije imao prilike da vidi.

foto: Kristina Lukić

Na samom početku, rekao je da on nema slika dok je bio mali i da mu je to oduvek nedostajalo, s obzirom da su fotografije te koje nas asociraju i čuvaju uspomene na neke periode života.

- Ono što mene najviše boli je to što ja nemam slike kad sam bio beba i mali i to je nešto što me totalno emotivno osakatilo kada se osvrnem. Ovo je jedina slika koju ja imam iz detinjstva, ovde imam četiri godine i išao sam po paketić u firmu kod tate. Albumi su polu truli sve je to nekako, kao da želim da pobegnem od svega toga. Sada ću se vratiti i objasniti slike koje sam odabrao, a njih nem mnogo. Jednostavno su to bili trenuci koje nije imao ko da zabeleži, bili smo siromašni i nezainteresovani za mene. Ja sam bio neželjeno dete, mene je majka rodila na svoju odgovornost - rekao je Milan Milošević, a onda se osvrnuo na period školovanja kada su ga deca zadirkivala zbog majke:

- Rekli su mi da oni imaju majku, a ja babu - rekao je Milan, a potom pokazao fotografije njegovog oca iz mladosti, a nedavno smo pisali o njegovoj popularnosti.

foto: Youtube printscreen/Republika TV

