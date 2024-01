MOG KUMA ZAMALO DA RAŠRAFE! Marko Bulat: Došlo je do nesporazuma na splavu, dečko je zbog batina bio u KRITIČNOM STANJU!

Pevač Marko Bulat ispričao je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića kako je jednom prilikom dok je nastupao na splavu Lukas njegov kum zamalo izbegao za njega veoma neprijatnu situaciju.

- Bila je interesantna situacija. Na primer, bilo je ono, maturanti dolaze kod mene, svi. I sad Lukas se onako prepuni i pita mene Tole, kojeg pozdravljam ovom prilikom: Marko, ko je ovaj momak? Ja kažem, ovo mi je kum. I sada ja dok pevam vidim sa desne strane, malo, malo pa komešanje neko. Dođe Tole, kaže, Marko, molim te smiri, ovog kuma tvog. Ja pogledam i shvatim da on pokazuje na drugog dečka. Kažem mu pa nije mi to kum, ovo mi je kum.

Nakon toga momak za koga se ispostavilo da nije Markov kum, a koji je izgleda tražio nevolje, prošao je veoma loše:

- Kad sam ja njemu rekao da mi to nije kum, to je bio kraj ovom drugom. Odmah su krenuli da ga tuku i u nesvesti su ga izneli napolje. Ali to je meni opet s druge strane bilo drago, koliko sam ja poštovanje imao, da oni nisu hteli da rašafe moga kuma koga su pomešali sa drugim momkom jer se ponašao ne adekvatno. Zbog mene ga nisu pretukli. I onda kad sam ja rekao, pa nije mi to kum, ovo je drugi mi je kum, taj je momentalno je dobio batine. Kurir.rs

