"ČEKAJ, TI POSVEĆUJEŠ PESMU BIVŠOJ ŽENI, A MENE ZOVEŠ DA IGRAM U SPOTU?!" Bakiju B3 supruga zamerila i evo šta je na kraju ispalo

Oni koji su odrastali devedesetih godina obožavali su da slušaju pesme Bakija Befree-a, koji je nakon plodonosne pevačke i plesačke karijere bio deo jednog reality programa, a poslednje godine se povukao iz javnosti i život mu se promenio iz korena.

Međutim, odlučio je da se vrati na estradu i to u svom stilu na velika vrata sa novom pesmom. Pesma je, mnogi kažu posvećena bivšoj ženi. Da li je to istina otkrio je pevač za Kurir tv:

foto: Kurir televizija

- Pa nisam, kako sad to da kažem. Moja sadašnja moja žena s kojom imam dva sina je u frci. Ona misli: "Šta sad ti posvećuješ pesmu bivšoj ženi, a mene zoveš da ja igram u tvom spotu. Ja kažem, čekaj, bivšoj ženi se posvećuje pesma, a sadašnja žena igra u mom spotu. U stvari, ne igra u mom spotu. Nije sve jedno. Ja razumiem, znaš, da je to tako bilo da je pesma nastala tako što sam se ja razveo 2001. godine od prve žene s kojom imam ćerku, Anđelu.

A pesma je nastala sasvim slučajno:

- Sasvim slučajno se našao čovek kod mene u stanu. Doveo ga brat, nešto su preslušavali neke pesme i onda sam ga je pitao izvini, možeš li da mi napraviš neki hit? I onda je rekao Pa hajde šta, nije problem, daj olovku i papir. I onda smo počeli da radimo na tome i naveo sam ga na sliku sa zida. A slika sa zida je bila slika sa mog venčanja, tj. mene i moje bivše žene. Jako sam teško podneo taj razvod braka. Izgubio sam taj neki kutak, što je mnogo bitno, ta toplina, ta harmonija, taj život, dete oko tebe, sve to, žena, taj ručak. Sve to zajedno sam izgubio, onda mi je to teško bilo.

Pesma je nastala 2000. godine, a malo je falilo da je od Bakija kupi pevač Željko Šašić.

foto: Kurir televizija

- Pesmu sam hteo da prodam Željku Šašiću, tada u to vreme je 2001. Odneo sam mu pesmu,,čuo je i svidela mu se. On je dao kaparu, uzeo je pesmu, ali posle sedam dana me zvao, kaže, ja sam se razveo. Više mu nije bilo do pesme.

