6 SATI JE BILA NA OPERACIONOM STOLU: Jelena Jevremović slučajno saznala da boluje od teške bolesti: Niko nije znao šta mi je...

Pevačica Jelena Jevremović, ćerka muzičke legende Mikija Jevremovića, otišla je na konsultaciju povodom estetske korekcije grudi i tom prilikom otkrila da ima probleme na levoj dojci.

Naime, pronađene su joj određene promene na levoj dojci, a kasnije je objasnila da se 2017. godine borila sa dosta stresa, što se i odrazilo na njeno zdravlje.

„Imala sam jako stresan period i mogu da kažem da mi je stres srednje ime od kad sam se rodila i onda je došao neki period kada je on bio toliko učestao, u toliko velikoj meri, negde tamo od 2017. godine kada sam te neke privatne probleme imala – od smrti oca, pa još nekih drugih stvari“, ispričala je ćerka Mikija Jevremovića nedavno u emisiji RTS Ordinacija.

„Bio je jako težak period, bilo je ili pukovnik ili pokojnik. Jedva sam izgurala to sa svom svojom energijom i snagom. Nekako dok je sve to trajalo ja sam sve držala, meni nije bilo ništa, a kad sam se opustila i kada sam konačno dovela i život i sebe u red, onda je počelo sve živo da me napada – od svih mogućih prehlada, problema s kičmom, dok nije na kraju došlo i do problema sa dojkom, odnosno do tumora“, dodala je Jelena.

„Mene je pratila temperatura 37,4 stepeni šest meseci i niko nije znao šta mi je. Išla sam čak i da se testiram na koksaki, svojevoljno, zato što sam čitala o tome, a zamarala sam se. Radila sam sve moguće i tumor markere, vadila krv… Sve moguće analize, samo nisam otišla grudi da proverim“, zaključila je tada pevačica.

- Ja nisam išla da sredim svoje telo, već da smanjim svoje prirodne grudi koje su bile prevelike. U medijima je bila priča da sam išla da uvećam grudi. Mada ja sam stvarno prirodno imala prevelike grudi i to mi je jako smetalo, čak mi je i jedna dojka bila veća od druge. Ta razlika je stvarno bila ogromna, čak broj i po. Ja sam sve vreme išla i jednu izvlačila dok sam drugu uvlačila. Kada sam otišla na pregled našli su promenu na dojci, ispostavilo se da je tumor. Srećom beningno je bilo u pitanju. Ostali su ožiljci, međutim oni su smešni naspram onih koje nosim na duši i srcu - rekla je Jevremović za Kurir.

Ona je apelovala na sve devojke i žene da idu na redovne kontrole.

„Nakon skoro šest sati na operacionom stolu i nimalo jednostavne operacije, sve je, hvala Bogu, prošlo dobro. Danima pre zahvata bila sam u agoniji, plašeći se da je karcinom maligan, brinući i neprestano razmišljajući o deci i svima onima, koje kada legnem na operacioni sto, ostavljam iza sebe… Hrabra sam, maltene neustašiva, nikada se nisam predala… Ali kada su ti životni konci istrgnuti iz ruku i nemaš kontrolu, osetiš se u momentu bespomoćno i slabo. Nema ništa gore i strašnije od toga. Zato, ako češće uradimo makar malo za nas same, to je mnogo“, napisala je ona na Instagramu, između ostalog.

