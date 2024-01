OVO SU SVE NEKRETNINE HALIDA BEŠLIĆA U SARAJEVU: Do zgrade dolazi posebnim liftom, a evo šta komšije kažu o njemu

Halid Bešlić važi za jednog od najbogatijih bosanskih pevača. On je svoj novac pametno ulagao u nekretnine, pa osim što ima motel, i zgradu do koje se dolazi liftom, pevač je do nedavno u svom vlasništvu imao i benzinsku pumpu, a trenutno zida kuću u Hrvatskoj u Dračama.

Ekipa "Paparaco lova" posetila je Sarajevo i deo grada gde pevač ima zgradu do koje se dolazi liftom, a i pitali su komšiluk kakav je Bešlić kada ga kamere ne snimaju.

- Dobar da bolji ne može biti, kad razgovarate sa njim nikad ne bi ste ni pomislili da je on tolika zvezda - rekao je jedan od komšija.

Nakon toga, obišli su i njegov motel gde su ga i usnimili kako sedi sa svojim prijateljima i ispija kafu, kao sav normalan svet.

Podsetimo, Halid Bešlić nedavno je pazario parcelu u Dračama na poluostrvu Pelješac, gde će izgraditi kuću.

