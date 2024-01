"POSLE 10 GODINE, OVO JE PRESUDILO DA SE VRATIM U SRBIJU" Šeki Turković o zanimljivom životnom iskustvu: To bih preporučio mladima

Pevač Šeki Turković gostovao je u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada je odgonetnuo priče da li je Amerikanac ili Srbin.

Pevač nije imao dilemu, odgovorio je kao iz topa, a onda se osvrnuo na dobre, odnosno loše karakteristike daleke Amerike:

foto: Kurir televizija

- U Srbiji sam i to definitivno. Da budem iskren, ljudi koji su mladi, koji hoće da razmišljaju za budućnost, oni mogu da odu tamo, pa da se zalažu, prave biznis ili završe engleski jezik i tako dalje. Ja nisam mogao da se snađem po tom pitanju. Ja sam deset godina bez prekida bio tamo, ali kada se družiš s našim ljudima, ne možeš ništa engleski da naučiš. A ovako da idem ja u školu u mojim godinama, i to mi ne pada na pamet. Onda sam izdržao deset godina i rekao sam sebi, sedi na prvi avion, Čikago, Beograd i tako je bilo, 13. decembra prošle godine i Amerika "goodbye".

- Nisam više mogao jer ste imali tamo krug, to su bili ljudi koje ste tamo upoznali. Naravno da jesam, i ostali smo prijatelji sa tim ljudima, ali oni imaju svoj biznis, ja nemam biznis, jedino ponekad kada me zove na neku svirku da otpevam nešto, to je moj biznis. Ne možeš ni patiti, tamo ti je kuća posao, posao kuća. Nemaš ni vremena za izlaske. Ja sam živeo u jednom gradu u Ilinoisu, Rockford. On je 60 milja, to je neki sto i nešto kilometara od Čikaga. Lep je grad, imaš sve, nema gužve. Ja mrzim gužvu. Inače, Čikago, Njujork, tako ti gradovi, tu je velika gužva. Tako da sam živeo deset godina i rekao sam, ma ne mogu ja više se bahatim ovde. Idem ja, ovaj, za Beograd moj, pa kako bude, neka bude.

