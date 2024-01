"PRODADE SE MIKI ĐURIČIĆ ZA 26.000 DINARA" Korisnica Tiktoka optužila bivšeg zadrugara za prevaru! Šok prepiska

Kontroverzni rijaliti učesnik Miki Đuričić našao se u centru skandala, jer su isplivale šokantne tvrdnje na njegov račun.

Korisnica TikToka, koja se predstavlja kao Jelena Maša, iznela je niz detalja u javnost.

- Koliko vredi Miki Đuričić? 26.000 dinara. Veliki Miki iz Kupinova! Kad bi vi znali šta sve ja znam o njemu... Ja imam jako, jako moćne prijatelje, koje neću imenovati. Gostovaću kod Jovane u jutarnjoj emisiji, pa ćemo tamo da vidimo kom opanci, kom obojci. Ja sam invalid, nastradala sam sa četiri godine. Ako je on rešio da zavrne invalida, a ima dvoje dece, pa nema veze... On se kocka, pozajmi pare i ne zna da ih vrati. Zna i da laže, to zna odlično, i da prosjači - govorila je ona i nastavila:

- Imam sve skrinšotove, čuvam za emisiju kod Jovane Jeremić. Prodade se Miki za 26.000! Imam čak i slike njegove, sve ću to transparentno pokazati, a da l' će me tužiti, pa kako će, kad nema ni 26.000 da vrati - kaže ona i nastavlja:

U Inđiji je sad, tamo živi... Da plati čovek nekog da pretuče, pa neće niko da tuče nekoga za 26.000. Bog sve gleda! Imaš dvoje dece, ja nemam ništa, izgubila mamu, izgubila tatu... On se tek oženio, izgleda da će se brzo i razvesti, kad žena sazna sve - dodala je ona u obraćanju na pomenutoj društvenoj mreži.

Nakon toga joj je bivši učesnik "Zadruge", kako ona tvrdi, slao sledeće poruke: "Skini ono, inače ti neću uplatiti! Eto, to je moja molba, neću te moliti, ako ono vredi 200 evra koje su meni uplatila... Eto, toliko košta objava", kao i: "Nećeš dobiti ako ne skineš objavu! Ne mogu da se ne mešam".

