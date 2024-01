"KRENULI SMO IZ ŠALE, A NA KRAJU NAPRAVILI VELIKI BREND" Branko Babović otkriva: Ljubiša Samardžić mi je dao zlata vredan savet

Branko Babović, poznatiji kao Đuro Palica, gostovao je u emisiji "Puls Srbije kod voditelja Ivana Gajića.

Njemu je najprepoznatljivija uloga u Kursadžijama, gde je tumačio lik Đuro Palice, a sada je otkrio da li je to sreća ili vrsta zle kobi da ga prepoznaju po ulozi:

foto: Kurir televizija

- Dobro pitanje. To tek čovek sazna, živeće život sa tim likom ili bez njega radeći mnoge druge karaktere. Kada na kraju svedeš račune, taj jedan lik i dan danas živi, a izgleda da će i živeti. Kada smo to počinjali, nismo mogli ni da zamislimi kakav će to brend da bude. Krenuli smo da se zezamo, da nama bude lepo. Izgleda da odatle i nastaju neke neslućene priče, visine, što se tiče likova koje radiš. Svi smo mi u toj seriji obrađivali svoje likove, a ja sam taj lik branio kako sam ga branio.

- Radeći na seriji sa Ljubišom Samardžićem "Jesen stiže Dunjo moja" treći nastavak, upravo je bila ta priča. On meni kaže 'slušaj me sine, budi srećan, ne dešava se svim ljudima da ceo život budu prepoznatljivi po jednom liku. Kaže ja sam Smoki iz filma 1967. godine, iako je snimio dosta filmova nakon toga, kaže da mu se ceo život prožimao nadimak Smoki.

Kurir.rs

