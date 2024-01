VODITELJ UŽIVA NAKON KRAHA BRAKA! Rastao se od 25 godina mlađe pa šokirao: Ceo život sam bio razveden!

Voditelj Zoran Pejić Peja nedavno se razveo od 25 godina mlađe supruge, sa kojom se venčao pre nekoliko godina na Ibici.

Peja je sada otkrio kako se oseća nakon ljubavnog brodoloma.

- Mogu da kažem da sam ja sam ceo život bio razveden. U stvari bio sam oženjen pet, šest godina i to je to. Kao momak živim, tako da sve u svemu dobro je. Čovek se na dobro jako brzo navikne – istakao je Peja.

Kako i sam kaže, oduvek se vodio parolom ‘nikad nije kasno’ te smatra da je pravo vreme da se oproba u glumi.

- Voleo bih da budem glumac i nekako, meni je Čkalja uvek bio idol. Zato sam tu neku njegovu energiju, humor i šalu pokušao da zadržim i ja i da je pokažem ovde na televiziji. Jednostavno mislim da sam donekle uspeo, ali Čkalja je Čkalja tako da kapa dole i učite od njih. Evo, ako neko gleda ko pravi seriju, evo prijavljujem se – rekao je on.

Peja je progovorio i o sinu, ne krije koliko je ponosan na njega.

- Ponosan sam kao roditelj, prvenstveno zato što je dobar čovek. Zato što je izrastao u jednog čoveka koji je jako osećajan i pažljiv. Ima devojku već duže vreme, jako sam srećan zbog njih jer vidim da ona utiče pozitivno na njega, kao i on na nju. Pazi svoju majku, pazi svog oca kao i on, tako da moram da kažem da sam jako srećan. Meni je drago što on ide korak po korak – govorio je, pa dodao:

- Zlata i ja možemo da mu kupimo odmah sad avion, nije problem. A šta ćemo posle aviona, napravićemo problem. Ja sam vozio peglicu pa sam bio srećan. Sećam se i kad nije htela da upali, pa su me drugari gurali, pa je jedva upalila. Ja sam je platio 400 maraka tad ,sećam se da sam bio jako srećan što imam svoje vozilo. Tri dana sam je popravljao, dva dana vozio. I evo danas imam pet svojih automobila, ali nemam tu sreću kao sa tom peglicom. Mnogo je srećniji čovek kada ima malo.

