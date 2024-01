OVAKO JE MAJKA SEVERINE PRIČALA O BIVŠEM ZETU MILANU POPOVIĆU: Poslednji put kad sam videla tog čoveka...

Pevačica Severina izgubila je pravnu bitku vođenu za starateljstvo nad sinom, a Vrhovni sud je doneo presudu da je starateljstvo u potpunosti vraća ocu deteta.

Pevačici je majka Ana Vučković velika podrška, a ona se prošle godine oglasila u u otvorenom pismu i tom prilikom je otkrila šta misli o bivšem zetu Milanu Popoviću.

Naime, Ana se tada oglasila nakon sukoba Severine i njene sestre Mirjane i nakon što je Popović javno komentarisao taj njihov sukob u "Dnevniku" Nove TV.

- Poštovani, ja sama mama Severine. Pročitali ste izjavu Milana Popovića, svi znate koje on samo zato što je bio s mojom ćerkom, niko za njega nije ni čuo pre toga. On objašnjava što se desilo u mojoj kući. Sram da ga bude. Odakle mu pravo na to? Niti je bio tu niti će ikada više tu kročiti. Uostalom, odakle mu pravo da već 10 godina neprikladno blati moju ćerku, majku svog deteta? Razmišlja li on ikada o mom unuku, a svom sinu? Maltretira je godinama i javno pljuje, a to je majka njegova sina. To sve boli i mene jer gledam kako živi. Uhođenja, maltretiranja, tužbe, potkupljivanja ljudi, najgore KBG metode primenjuje prema mojoj Severini i ljudima u njenom okruženju - objasnila je Ana tada i dodala:

- Pročitali ste da je on izjavio da ja nisam rekla da Severina nije napala sestru. Odakle pravo mom bivšem zetu da me stavi u usta, a kamoli da uzme pravo da govori u moje ime o tome što sam ja rekla i šta nisam rekla? Možda sam stara, ali luda i senilna nisam. Uostalom, poslednji puta kad sam videla tog čoveka čije ime ni ne želim čuti prateći unuka, nije mi ni odzdravio iako sam ga pozdravila. Nek se srami".

- Nikada u životu nisam davala izjave do pre neki dan. Nisam u tome vešta niti je za to postojala potreba. Međutim, sada postoji. Ponovila sam ono što sam rekla i policiji, a to je da Severina nije povredila svoju sestru, već je sestra na nju fizički nasrnula. Da, rekla sam i da nije sestri prvi puta da prijavljuje Severinu i svoju vlastitu ćerku. I rekla sam gospođi iz centra koja me obilazila u Zagrebu i gospodinu u Splitu da Severina brine o meni i da me boli sve što joj sestra radi i što izmišlja i lažno ju prijavljuje. Severina brine o meni, preuzela je brigu o nećakinji i mojoj unuci koja je bežeći od majke došla u Zagreb da živi kod tetke - rekla je tada Ana između ostalog.

