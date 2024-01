MINA KOSTIĆ DOŽIVELA JOŠ JEDAN TEŽAK UDARAC! Njen brat izgubio sve u velikom požaru u Bloku 70

Pevačica Mina Kostić trenutno je u žiži interesovanja nakon što se je prijavila svog petnaest godina mlađeg dečka Nikolu zbog psihičkog maltretiranja, o čemu je pisao Kurir, a u porodici se u međuvremenu desio još jedan težak udarac.

Mina je otkrila da je njen brat pre samo par dana pretrpeo veliki gubitak.

-Još jedan nemili događaj se desio skoro. Izgoreo je tržni centar, Kineski tržni centar u beogradskom Bloku 70, i to po drugi put. Svi znaju da imam rođenog brata koji je oženio Kineskinju. Svi su izgubili sve. Bogu hvala, živi su, zdravi su, ali velika je šteta - ispričala je pevačica.

foto: Nemanja Nikolić, ATAImages

Mina je priznala i da je ovaj požar u kojem je njen brat izgubio imovinu poprilično utiaco i na nju.

-Zbog toga sam baš smorena. Niti mogu da jedem, niti sam raspoložena - dodala je Mina.

Podsetimo, Mina je nedavno otkrila šta je prava istina o temi koja je za samo nekoliko dana napunila novinske stupce.

foto: Printskrin/Instagram

-Neću mnogo da komentarišem, ali da, istina je da sam ga prijavila. To nije prvi put, več se to dešavalo. Trpela sam i ćutala, htela sam da se to reši na najbolji mogući način, ali to nije uspelo. Morala sam da se obratim nadležnim organima- rekla je pevačica, a potom dodala:

-Otišla sam i prijavila ga, pojavila se i njegova mama. U svakom slučaju jako je ružno da ja sad pljujem po nekome sa kim sam bila. Ja sam njega volela, bila sam iskrena u odnosu sa njim i dobra prema njemu, bila sam onakva kakva svaka žena treba da bude u odnosu. Međutim, kad neko ne može da razume tvoj posao i pljuje sve tvoje kolege, govori da su muzičari i pevači loši ljudi, onda tu nema šta da se priča.

Kurir.rs/Grand/K.M.

Bonus video:

00:25 Haris Dzinovic prvi put nakon saznanja o razvodu