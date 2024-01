"DETE, AJDE PALI BRE!" Goran Čomor o svađi sa Nadicom Ademov: Postavljala je TOTALNO NEREALNE USLOVE za gostovanje u emisiji

Voditelj Goran Čomor, govorio je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića o konfliktu koji je imao sa pevačicom Nadicom Ademov.

- Ja tu Nadicu jako volim kao pevačicu i ona je dobro dete bila. Mislim da verovatno i sada nije ona loša kao osoba, ali je tog momenta poželela i sebi dala za pravo nešto više od onoga što joj sleduje. Ja kod mene u emisijama kada zovem prevače imam stalne orkestre i kod mene su dobri muzičari. Uvek. Znači ja ne zovem neke priučene svirače. E ona je poželela da dovede ceo svoj bend pored moga orkestra. Ja sam rekao da to ne može - rekao je Čomor.

Pevačica je odna postavila drugi uslov oko kojeg se takođe nisu sporazumeli:

- E onda je poželela da celu njenu ploču orkestar skine. Ti je blo nekih sedam, osam pesama. Ja sam mi to dozvolio u smislu rekao da mogu da skinu dve, tri, ali čekaj to su nove pesme. Meni treba rejting, ja moram da pustim nešto što je poznato. E ona je i dalje uslovljavala, ja sam rekao dete ajde pali bre, kome ti to možeš tako da biraš.

