MILICA KON PRIZNALA DA JOJ MARKO KON SVE PLAĆA: Suprug me podržava u devojačkom životu...

U emisiji ''Magazin In'' voditeljke i autorke Sanje Marinković gostovala je Milica Kon, voditeljka koja je progovorila na temu devojčake slobode, o kojoj se uglavnom pričalo u ovoj emisiji.

Kako je ona otkrila, na iznenađenje ostalih gošći u studiju, njen suprug Marko Kon, kompozitor i pevač, podržava njenu slobodu u svakom smislu:

- Verovale ili ne, mene suprug podržava u devojačkom životu! Kaže mi ''kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?'' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna - rekla je ona i dodala:

- On meni daje tu slobodu... sve nam finansira, ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže ''ja ću sve da vam završim, rezervišem'' pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osećam kao devojka - zaključila je Milica, a u istoj emisiji je pričala i o razvodu.

