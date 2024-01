"OSTALA SAM BEZ SLEZINE, PANKREAS JE BIO ZAKAČEN!" Pevačica progovorila o hororu nakon operacije želuca: Živim sa posledicama

Pevačica Indi Aradinović, u uživo uključenju u emisiji ''Novo jutro'' kod Jovane Jeremić progovorila je kroz kakav pakao je prošla zbog operacije želuca koju je imala.

- Prošla sam težak period, dve operacije u roku od dve nedelje, ostala sam bez slezine, pankreas je bio zakačen. Živim još malo sa nekim posledicama, ali zahvalna sam Bogu što sam među živima - počela je Indi.

foto: Printscreen Pinterest

Ona je istakla da su pripreme pred operaciju najbitnije kako ne bi došlo do komplikacija.

- Doktori su bili jako uporni i hvala im na tome... Celoj ekipi sa intenzivne nege. Ja sam otišla zdrava na operaciju, nisam bila toliko ugojena, ali sam želela da rešim to. Mislim da je hirurg u tom trenutku mogao da odreaguje i pošalje me kući, na dodatne pripreme, da kaže da želi da vidi analize. On to nije uradio. Pripreme su u svemu tome jako bitne, kod nas se to odradi na brzinu, ali dobro... Insistiram da svi oni koji bi se podvrgnuli ovakoj operaciji da moraju da odrade ozbiljne pripreme jer su one najvažnije - dodala je folkerka.

foto: Printscreen

Podsetimo, Indi je pre više od tri godine rešila da dovede svoju kilažu do savršenstva, te je odlučila da ode pod nož i uradi operaciju smanjenja želuca, nakon čega je usledio pakao.

Kurir.rs/Pink/K.M.