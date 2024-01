PRVI PUT O RAZVODU KOJI MU JE PROMENIO ŽIVOT: Ćerke su želele da budemo svi zajedno...

Pevač Aleksa Perović se sa 23. godine ostvario kao roditelj i suprug, kada se oženio Milicom Pajčin, prvo je dobio ćerku Lunu, a onda i Srnu. Ipak, pre tačno godinu dana, odlučili su da se rastanu, što je njihovim ćerkicama na početku teško palo.

- Svesne su od prvog trenutka da smo se razveli jer je i Miličina i moja inicijativa bila da pričamo otvoreno sa njima. Bilo je negodovanja što je normalno, želele su da budemo svi zajedno, ali uz razgovor i to može da se reši - objasnio je mladi pevač, koji ističe da mnogo uči od njih, iako imaju tek šest, odnosno pet godina.

- Mi smatramo da deca mnogo manje razumeju, to svakoga dana testiram i sve više učim od njih nego one od mene. Jako dobro mogu sve da shvate ako se nađe pristup i slikovit način. Mnogo stvari se promenilo otkada sam postao roditelj. Život sam počeo da gledam drugačije, nisam ga nikada olako shvatao, ali više cenim obične stvari, kada ležimo i treba da se uspavamo. Previše sam napredovao za taj kratak period. Imam i veću zaštitničkih energiju - rekao je Aleksa i dodao:

- Trudim se da budem pravedan, čak i kad si dete, to je jako bitno. Kao roditelji i Milica i ja, naše dve devojčice učimo da budu odgovorne i znaju šta rade. To je prva stvar kojom se vodim otkada sam bio mlad.

Iako se kao mlad ostvario kao roditelj, nije bio toliko uplašen.

- Na samom početku nisam imao toliki strah jer je to bilo nepoznato za mene. Kasnije je više preovladala želja za tim da budem roditelj, za to sam stvoren, a da li sam dobar pevač, to ne znam. Strahova za sebe više nemam, bojim se za svoj život zbog dece. Šta god da se desi je vezano za njih. Dosta pričamo, sve mi kažu, drago mi je da imamo takav odnos, tako se i gradi poverenje - istakao je Aleksa, te smo ga pitali da li je izgubio veru za ljubav ili je otvoren za nešto novo.

- Nisam izgubio veru u ljubav, a nisam ni otvoren. Trenutno mi je fokus na njima dvema i na meni - jasan je pevač, koji nam za kraj otkriva kakvi su mu planovi za ostatak godine.

- Okrećem se i kantautorskom radu. Definitivno bih voleo da sarađujem sa kolegama, to mi je plan da više komponujem, videćemo da li će do toga doći. Siguran sam da ću imati šta da ponudim kolegama - zaključio je Aleksa.

Aleksa ističe da su i starija i mlađa ćerka zainteresovane za muziku i da imaju dara.

- Obe idu u muzičku školu, vole da sviraju. Imaju talenta za pevanje, ali ne želim da ih forsiram, ako same vide da im se to sviđa... - iskren je Aleksa.

