OVAKO DANAS IZGLEDA I ZVUČI LEGENDARNI SEJO KOLAČ: Snimak usijao društvene mreže, a evo kako je krenuo SUNOVRAT

Pevač Sejo Kolač nizao je uspeh za uspehom, a potom se povukao iz javnosti, međutim njegovi hitovi i danas žive. Na ineternetu osvanuo snimak poznatog pevača, pa možemo videti kako on sada izgleda, ali i kako zvuči.

Sejo je pevao svoj možda svoj i najveći hit "Ala, ala", dok je nasmejano gledao u kameru, a u komentarima mnogi su mu poručili, da estrada nije ista bez njega.

Podsetimo, Sonja Jović je Seja Kalača prijavila Šestoj policijskoj stanici Novi Zagreb zbog uznemiravanja i pretnji smrću, nakon čega su pevaču određene mere opreza, prenosio je Grand. Sejo ugostiteljki ne sme da priđe na više od 500 metara, inače bi zbog prekršaja završio u zatvoru.

Inače, Sejo se po pitanju pomenute situacije oglasio za Telegraf.

- Dobro sam, evo odmaram malo. To je duga priča, žena je bez mog znanja prodala kuću koju sam gradio, imala je punomoć i oni su se uselili u tu kuću. Jednostavno, to je ta priča, niti se zna koliko je žena uzela novca - započeo je priču Kalač.

Kako Sejo dalje navodi, ženu koja je javnosti ispričala priču nije vređao i nije bio pijan, već su se samo malo sporečkali oko kuće i da je to sada već rešeno.

Kako se pisalo, Sejo, koji je nekad punio kafane i dobro zarađivao samo od bakšiša, danas peva za 50 evra honorara.

Nekada su ga volele sve generacije, svojevremeno je završio i u hit filmu "Džet-set", u kojem je bio predstavljen kao goveče, a danas od te slave nisu ostali ni tragovi. Odao se alkoholu, upropastio karijeru, pa sad zapeva uglavnom u jednoj maloj kafani u Kninu, i to za honorar od 50 evra. Zapravo, taj novac dobije ukoliko ga prethodno ne popije.

Naime, Sejo je tokom "dremke" izvadio iz usta svoju zubnu protezu i sve vreme je držao u ruci.

foto: Printscreen/Tik Tok

Podsetimo, veliki šok u javnosti svojevremeno je izazvala fotografija koja je postala viralna na društvenim mrežama, a na kojoj se Sejo mogao videti kako spava na stepeništu, navodno pod dejstvom alkohola. To je kasnije i sam priznao, gostujući u jednoj emisiji.

- Pevao sam za vreme praznika, gostovao sam za Božić, bilo je super. Društvo me je ostavilo da budem s njima još par dana, zapili se... Ostavili me do hotelske sobe, nije bilo ni metar, ja zaspao na hodniku hotela. Tu je soba, odmah iznad. Tri dana nismo stajali. Našao me je neki dečko što je prolazio, slikao me i objavio na Fejsbuku, ali mi nije pomogao. Ja sam poludeo i otišao da spavam. Šta sad, šta je, tu je, živ sam i zdrav - priznao je tada Kalač.

Bonus video:

01:00 Đorđe David se oglasio iz Makedonije