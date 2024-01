JOŠ JEDNA HRVATSKA SPONZORUŠA SE UDALA ZA BOGATOG SRBINA Pevačica trpi torturu na mrežama zbog ljubavi, dobijala uvredljive poruke

Hrvatska pevačica Ida Prester je već godinama u srećnom braku sa suprugom Ivanom, žive u Beogradu i imaju dva sina, a kako kaže mnogi su je vređali zbog toga što je udata za Srbina i što je zbog ljubavi napustila rodni Zagreb.

- Užasno sam se bojala, ta količina pretnji, gneva, mržnje, bacila me je u razmišljanje koliko psihopata ima, da ne znam kako ću preživeti. Kada sam videla šta pišu ispod mojih intervjua i koliko mržnje mogu imati prema potpuno nepoznatim ljudima koji im u životu ništa nisu uradili - počela je pevačica Ida Prester u videu koji je objavila nedavno na Instagramu.

- Godinama sam se suočavala sa ljudima koji su me hejtovali kako zbog nekih mojih stavova, ali i činjenice da sam javna ličnost, pa kao može mi se uvek nešto prebaciti. To me je toliko uznemiravalo da sam jedno vreme gledala kada prođem ulicom, da li me neko poznaje i hoće li me satrti ako me prepozna. U vreme kad sam rodila svog prvog sina, u inboks sam dobila strašnu poruku koja se odnosila na moj brak i to što sam rodila dete sa Srbinom.

- Žene i etikete. Kad sam se udala za svog Vanija, internet se užario od komentara - još jedna hrvatska sponzoruša udala se za bogatog Srbina preduzetnika. Pala i ona na lovu - uvrede i potcenjivanje sa svih strana. Bila sam u čudu. Koliko daleko od istine - rekla je Ida.

- Vani je tad od imovine imao mačku Pigo i prastari karavan. I mene da verujem u njega i njegove sulude ideje. Sve što danas imamo stekli smo ogromnim trudom zajedno. Ali, stereotip je već priređen, samo sam uklizala u ladicu - poručila je.

- Danas, nakon devet godina, valjda svi vide da se u Vanija ne zaljubljuješ zbog para. Nego zato što je jedini takav za mene na svetu. Al’ komentari su još isti, ispod svakog članka o meni, do kraja života. Sve što radim finansira mi bogati muž, jer žena ne zna sama zaraditi ništa - istakla je u svom stilu šarmantna Ida.

