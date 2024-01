JAVNO SE ODREKAO ANELI: Uspela si da me razdvojiš od Janjuša! Uroš Stanić ponovo ostao sam protiv svih

Uroš Stanić ne krije koliko je razočaran u Marka Janjuševića Janjuša, jer se nakon njegovog pomirenja sa Aneli Ahmić oseća odbačeno.

Uroš je sada ustao za crnim stolom i progovorio o Aneli Ahmić pa je se tom prilikom odrekao pred svima.

foto: Printscreen

- I ovaj put sam hteo da spustim loptu zbog Janjuša, ali ne vredi, ta osoba mi ne silazi sa kičme od 31. decembra, a to je Aneli. Smatrao sam je prijateljem, sa svima sam se svađao zbog nje, uvek sam bio tu za nju, multipraktik za nju. Tri u jedan: I prijatelj, oslonac i sve. Krivo mi je što prebacuje loptu sa nje na mene i mene pokušava da predstavi u negativnom smislu. Smatram da prema Aneli nisam imao nijednu grešku, i te kako mi je psovala majku, pozdravila je mog oca, podsmevala je moj fizički izgled. I na kraju od kako se Janjuš vratio, uspela je da ga odvoji od mene, ne komuniciramo. Sa mnom više ne može da manipuliše, šutnula me je kao kera, iskoristila me je i šutnula - rekao je on i nastavio:

- Kada sam joj trebao bio sam joj dobar, bio sam ker jer sam je voleo i smatrao sam je prijateljem, ali mene ona nije volela. Za prijateljstvo je potrebno dvoje, a u mom i njenom odnosu samo sam ja bio prijatelj. Kad sam juče imao blaži nervni slom zbog nje, ona mi se smejala i nazivala me bolesnikom. Podsetiću je kakve je ona nervne slomove i bolesno ponašanje imala, tebi to ne dolikuje. Imaš ista ponašanja ako ne i gore od mene, tako da mene ne možeš da nazivaš bolesnikom. Staniju nikada nisam pozdravio, za Alena sam pitao ko je. Moja žrtva ne možeš da budeš. Umesto da mi se izviniš za sve što si mi izgovarala. Završio sam sa tobom, uspela si u nameri da me razdvojiš od Janjuša - rekao je Uroš.

foto: Printscreen

Kurir / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152