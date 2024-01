"NISAM IMAO OD ČEGA DA ŽIVIM" Šako Polumenta o teškim trenucima, jedan susret promenio je sve: Bio sam suspendovan sam na 6 meseci

Šako Polumenta nikad nije krio da je odrastao u skromnoj porodici, uz petoro braće i sestru, kao i da je igrom slučaja postao pevač. Ali malo ko zna da mu je Marinko Rokvić mnogo pomogao na početku karijere i da je zaslužan što se Šako danas bavi pevanjem.

Pevač je otkrio kako je zbog suspenzije na poslu počeo da se bavi muzikom, ali i kako je uspeo da izdvoji novac za prvi CD.

- Ja sam sa 18 godina otišao u vojsku i čim sam se vratio majka me je zaposlila kao poslovođu. Imao sam 20-tak ljudi u timu, pevali smo zajedno, družili se. Igrali smo karte u radno vreme i šef je tad bio jako nervozan i zatekao nas kako igramo tablić i posle toga me je suspendovao na šest meseci. Nisam znao šta da radim. Rano sam se oženio, imao sam porodicu, dve godine sam radio, a posle toga nisam znao šta da radim. Nemaš od čega da živiš. I brat je video moj talenat, gledao me je i slušao kako sviram gitaru, i tako me je ubedio da odem sa njim u kafanu i pogodio mi svirku. To veče sam okupio momke sa ulice, oformio bend i tu noć mi je palo toliko para da nisam mogao da verujem. Plata mi je tada bila oko hiljadu maraka, a ja sam za noć uzeo desetak hiljada bakšiša. E, to mi je dalo satisfakciju. Ja sam se tad neko vreme mučio da kupim televizor, a posle te noći sam kupio i televizor, šporet, opremio celu kuću (smeh)– rekao je Šako.

On je ispričao kako je jedan susret sa menadžerom Marinka Rokvića u Prijepolju promenio njegov život.

- Od hiljadu ljudi on je mene primetio u bašti hotela i prišao mi sa pitanjem da li želim da idem sa njim u Nemačku, da budem predgrupa Marinka Rokvića. Neka mu je laka crna zemlja, voleo sam tog čoveka, bio je frajer. I ja sam tad pošao sa njim, i dan danas ga u srcu nosim kao velikog gospodina, velikog čoveka, šmekera. On me je kroz tu priču upoznao sa svim pevačima. I tako je krenulo -istakao je Polumenta ne krijući da je tada imao dilemu da li da krene na nastupe sa Marinkom.

Kako je rekao, najveća dilema bila mu je da li da napusti dobar posao i da se posveti muzici ili da batali pevanje, te je savete tražio od iskusnijih kolega.

-Sećam se da sam pitao Nedžada Salkovića koji je inače završio dva fakulteta, da li da napustim posao gde sam poslovođa i posvetim se muzici, a on mi kaže da je bolje da zadržim posao jer ja u Nemačkoj ne mogu da prođem. Ipak, uspeo sam da zadržim posao i nastavim da se bavim muzikom. Radio sam uporedo i u firmi i nastupao po restoranima, Marinko me je vodio sa sobom na nastupe. I tako je došlo vreme, stvarao sam i ostavljao novac sa strane i snimio sam pesmu "Pod sjajem ružičastih zvezda" - ispričao je Šako.

