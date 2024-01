SEJO KALAČ PROGOVORIO O ODNOSU S MAJKOM ALEKSANDRE PRIJOVIĆ! Pevač je poznaje decenijama, evo šta sve kaže

Prošla godina za Seju Kalača nije bila baš nešto posebna, pa bi želeo što pre da je zaboravi. Zbog lažnih prijatelja, Sejo je često bio meta zlobnih i zavidnih ljudi, izmišljale su se razne priče o njemu, a on je sve to stoički podnosio.

Ova 2024. godina za Kalača je počela jako dobro, imao je odličan nastup u Luksemburgu, poslije toga još jedan nastup u blizini Frankfurta, a termini su mu za sada popunjeni do maja.

- Svi ti termini su tu zahvaljujući mom menadžeru i divnom čoveku Hilmi Peljti. Ja sam već odavno navikao da me “šibaju vetrovi“ loših i zavidnih ljudi, ali kako se kaže sve je to estrada i život oko nje. Ponekad poželim da sam ostao samo muzičar, harmonikaš, pa da delujem iz pozadine. Estrada je jednostavno hleb sa sedam kora. A, ovako si stalno na udaru znanih i neznanih, svih onih koji nemaju svoje živote, pa se bave životom Seje Kalača – rekao je Kalač na početku razgovora.

Da li je konačno došao trenutak da izdate nove pesme?

– Dve pesme su već završene kod Gorana Ratkovića Raleta u Beogradu i kod Dilvada Felića u Bihaću. To je moj tim, tim koji je uvek dobijao, pa se nadam da će tako i biti sada i ove godine.

Svojevremeno ste snimili duet „Sunce sjalo“ s Janom, a ta ista pesma ponovno je snimljena kao kaver, kako gledate na to?

– Pa, neka svako snima šta želi i kako želi. Po meni je to jako ružno da se karijera gradi na pesmama koje su obeležile jedno vreme, deceniju, ili šta već. Ja ne dajem dozvolu za snimanje već autor pesme. Ali, konkretno obrada te pesme mi se uopšte ne sviđa. Jana i ja smo toj pesmi dali dušu, pečat, što niko više neće moći da ponovi. Svojevremeno sam ja tu pesmu „debelo“ platio autoru. Jednostavno, original ne treba da se dira.

Imate još snimljenih dueta?

– Da, imao sam duet sa Stojom „Tika tak“, Šemsom Suljaković „Lažu te“, a duet sa Stojom sam ponovno snimio sa Zlatom Avdić. Tada sam radio i sarađivao sa Grandom i zaista je bilo fantastično.

Koja vam je pesma najdraža?

– Definitivno je to pesma „E, moj ćale“. Ima tu još nekih pesama, ali ta je prioritet.

Osim po dobrom glasu bili ste na početku karijere poznati po izrazito kovrdžavoj kosi. Zbog čega se to izgubilo?

– Da, to je na neki način bio deo mog imidža i, odmah da razjasnim bila je to prirodno kovrdžava kosa. A, onda sam jednom otišao kod poznatog srbijanskog frizera Kapriša i tražio da mi ispegla kosu. Kako je to tada tako uradio, do danas je ostala ispeglana.

Sa kime biste danas voleli da snimite duet?

– Iskren da budem samo s Aleksandrom Prijović. Ja tu danas divnu devojku, odličnu pevačicu poznajem još kada je bila dete. Svojevremeno sam mnogo radio s njenom mamom Borkom. U ta dobra stara vremena Borka je pevala u jednoj poznatoj diskoteci u blizini Pule i ja sam tamo gostovao. Tada smo se upoznali, a Borka je jedna divna žena, baš kao i njena ćerka danas. Poslije toga imali smo još nekoliko nastupa. Tada je Borka vodila Aleksandru sa sobom. S razlogom je Aleksandra danas najpopularnija, fino vaspitana, kulturna i s velikim poštovanjem starijih kolega.

Kako birate nove pesme?

– Pa, to pre svega rade kompozitori. Oni se baš pravo uvuku u život pevača, pa rade pesme po biografiji istih. Ja nikada ne bi mogao snimiti pesmu, a da se barem malo ili malo više ne pronalazim u njoj.

Veoma često na vašim FB profilima pišete reč „trt-vrt“? Šta znači to?

– Hahaha da, da to je tako, dobro ste primetili. To je jedna starinska reč, znači ni tamo ni ovamo. Ja baš ne volim ljude koji su malo tamo, malo ovamo, pa ni sami ne znaju gde su.

Imate vozačku dozvolu, a ne vozite?

– Imao sam pre par godina jedan baš gadan udes, ali moram da kažem ne mojom krivicom i, od tada imam strah ponovno sesti za volan. Bilo je to kod Okučana, bilo je gadno prevrtanje. Ali, tu je dosta mojih prijatelja, dragih ljudi koji su uvek tu za mene, pa sa lakoćom stižem sa tačke A na tačku B.

