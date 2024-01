DEVEDESETIH SU MUŠKARCI UMIRALI ZA NJOM, A ONA SE LEČILA OD ALKOHOLIZMA I DANAS ŽIVI NA SELU! Evo kako sada izgleda čuvena Ivana

Pevačica Ivana Banfić devedesetih je dostigla veliku popularnost, a onda je odjednom rešila da se povuče iz javnosti i započne novi život.

Ivana je nakon turbulentne prošlosti otišla na selo gde je pronašla svoj mir, gde sada uživa u prirodi i sa životinjama.

Ona je u jednom periodu svog života bila zavisna od alkohola, zbog čega je potražila stručnu pomoć.

Naime, nakon kraha braka u kom je bila sa menadžerom Robetrom Magićem, koji je trajao dvanaest godina, Ivana je utehu pronalazila u alkoholu, ali je brzo shvatila da je to loše po nju i započela lečenje na jednoj klinici 2005. godine.

Pored lekarske pomoći, Ivana je spas pronašla i u Indiji, gde je zacelila svoje rane, o čemu je jednom prilikom i sama govorila.

"Tamo mi se desio lični rast - ta zemlja potpuno je srušila moj ego razmažene zvezde u koju sam se polako počela pretvarati - proputovanje Indijom spustilo me na Zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva...", pričala je pevačica.

- To je bila odluka mog supruga i mene. Osetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim da grlim drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam da cepam drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu da preživim gde god hoćete. Sada mogu da spavam na travi i vili sa pet zvezdica podjednako isto. Želela sam da vidim kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me videli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide da li sam to ja. Kada bi me videli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni.

