OVAJ MOĆNIK STOJI IZA VODITELJKE RTS-A! Strogo ga krije i čuva od svih, nigde se ne pojavljuje, otkriveno i čime se bavi! (FOTO)

Voditeljka RTS, Kristina Radenković, je već godinama u braku sa Nikolom Radojevićem, sa kojim se ne pojavljuje često u javnosti.

Naime, njen emotivni partner je i te kako zgodan, advokat je po profesiji, a voditeljka "Slagalice" je u više navrata isticala koliko je srećna što pored sebe ima muškarca koji joj je u potpunosti po meri.

Ona je svojevremeno rekla i da je njen izabranik i te kako posvećen otac njihovo dvoje dece, ali i idealan suprug, i da joj pomaže oko svih obaveza oko mališana.

- Mi nemamo problem oko deljenja obaveza, oboje učestvujemo u odrastanju i vaspitavanju naše ćerke. Nikola mi pomaže u svemu i zasad je divan. Da nije - ne bi bilo drugog deteta, mada trećeg sigurno neće biti, matora sam za to - rekla je ona tada.

Ona je tada istakla da između nje i supruga Nikole Radojevića nema prepirki pa navikivanja nisu deo njihovog bračnog života, kao i utrkivanje čija će biti poslednja.

- Kod nas niko nije glasniji jer ne vičemo. Prepirke se dešavaju samo u telefonskim porukama, čim se vidimo, prasnemo u smeh... Nismo vikali ni pre dece, a tek sada to izbegavamo - kaže ona.

Voditeljka je muža upoznala na ulici

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija - izjavila je ona pre nekoliko godina za domaće medije.

Inače, Kristina i Nikola imaju sina i ćerku, a on neretko na svom Instagramu objavi fotografiju sa njom, a najviše je onih na kojima se ljube.

Voditeljka je svojevremeno pokazala kako izgleda njen dom, te sudeći po prizorima uživa u pravom luksuzu.

