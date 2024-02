ĐORĐE DAVID ODGOVORIO RASTI! Roker otkrio i ko ga je sve od kolega podržao nakon jezive nesreće

Đorđe David dan nakon povratku u Srbiju iz Severne Makedonije gde je spletom nesrećnih okolnosti, kada je naleteo na sudar, udario kolima ženu koja je preminula, održao je konferenciju za medije.

foto: Nenad Kostić

On je, između ostalog, otkrio i koje kolege su ga kontaktirale i bile uz njega.

- Ogroman je spisak kolega koje su me podržale. Ono što je meni najbitnije je to da su ljudi pre svega iz mog benda zvali po više puta dnevno, ali ono na šta sam ponosan su ljudi iz žirija, iz produkcije koji su uz mene. Čak i Mili, hvala mu na tome beskrajno - rekao je Đorđe u suzama pa nastavio:

foto: Damir Dervišagić

- Zvali su me ljudi i za koje sam mislio da im nisam u video krugu. Eto, Aco Pejović, on me je zvao i to mi je bilo važno. Zvali su me iz celog regiona.

Đorđe je prokomentarisao i to što je Rasta na Instagramu napisao da se sve vraća, aludirajući na to da ga je roker kritikovao kada je završio u pritvoru.

- Kad je Rasta u pitanju imao sam loše misljenje o njemu, a onda nakon jednog njegovog koncerta sam shvatio da je zvezda. Za ovo što je rekao, reći ću ono njegovo je bila namera, ovo je splet nesrećnih okolnosti.

foto: Nenad Kostić

Na pitanje da li ima strah da sedne u automobil i šta je sa autom kao i da li se seća šta se dešavalo nakon nesreće, rekao je:

- Ja sam iz bolnice u Kumanovu izašao u 4:30, Adnan me je dovezao do hotela i legao da spavam. Od devet ujutru u subotu do nedelje ujutru, ja sam imao 2482 poziva. Zvali ste me i vi ali to je bilo apsurdno. Ali zvali su me i oni koji nisu trebali. Ja sam izjavu dao i praktično savetovan da više ne dajem izjave zbog situacije. Strahovit šok sam doživeo kad sam čuo u kom stanju je moja porodica. Treći dan od nesreće su oni došli sebi a počela je moja agonija. Što se auta tiče, totalna šteta, što se tiče vožnje, nemam strah. Svestan sam svega što se desilo. Kilometar i po sam obišao kamion koji je isao 110 na sat, ja sam tad 130 vozio. Brzinu sam smanjio kad mi se pojavila ona svetlost od pumpe pa onaj mrak. E da je taj kamion pre mene ušao u taj pakao, on bi sve samleo. Da sam ostao da popijem još jednu kafu, možda se ne bi ovo desilo.

foto: Nenad Kostić

Muzičar je otkrio i kada će se vratiti poslovnim obavezama.

- Nema tu reči utehe, znači mi što moji veruju u mene i to je jedino bitno. A i svaka osoba sa kojom sam razgovarao mi je to rekla. Slušao sam savete Saše Popovića, svojih drugara. Moji momci iz benda su prenosili sve što se dešava ovde i mnogo me je pogodilo. Mi smo bolesno društvo. Pisali su da me treba obesiti, ubiti, dati robiju 40 godjna, da sam narkomančina, "znam ga, pije 30 godina". Ti komentari daju prostor bolesnicima da javnim ličnostima prave pakao od života. Ja sam se vratio obevezama, sa kandidatima dogovorene probe, snimanje Zvezde Granda se nastavlja 19. februara, ja sam studirao glumu pa ću to iskoristiti da se ponašam na snimanju kao da se ne dešava ništa. Ja sam već imao tri tragedije zbog kojih posao nije trpeo. Smrt majke, oca i sestre. Sa ovom mukom ću se boriti, sta da radim.

On je rekao da su mu sva dokumenta, pa i vozačka dozvola, vraćena.

- Meni je oduzeta vozačka, lična i pasoš u trenutki kada su me ostavili kao na slobodi. To se zovu privremene mere. Sve mi je vraćeno.

